Buta revela indicação de Mario Götze em apresentação no São Paulo
Jogador foi apresentado nesta sexta-feira
Aurélio Buta foi apresentado no São Paulo nesta sexta-feira, dia 24 de julho. O jogador falou sobre sua decisão de defender a camisa do clube e sobre a indicação de Mario Götze - que impactou totalmente seu futuro no clube paulista.
- Foi uma decisão fácil. Quando meus empresários e o Rafinha falaram da possibilidade de vir para o São Paulo, foi uma decisão fácil para mim. É um clube enorme - disse.
Porém, uma das maiores curiosidades na apresentação de Buta foi a revelação que Götze quem teria indicado o jogador para o São Paulo. Aurélio Buta foi formado nas categorias de base do Benfica, mas iniciou a carreira profissional no Royal Antwerp, da Bélgica. Depois, passou por Eintracht Frankfurt, Reims e FC Copenhague antes de acertar com o São Paulo.
Porém, antes de fechar a contratação, Rafinha - diretor executivo que está guiando as negociações do São Paulo -, buscou referências sobre o lateral com pessoas próximas ao futebol alemão. Um dos contatos foi Mario Götze, campeão do mundo com a Alemanha em 2014, que atuou ao lado de Buta no Eintracht Frankfurt e fez elogios ao português.
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- Me entendia bem como ele (Götze) no campo. É fácil jogar com jogadores como ele. Espero que tenha passado boas indicações - revelou Buta.
Números de Aurélio Buta
Na última temporada, disputou 18 partidas entre Eintracht Frankfurt e Copenhague, marcou um gol e manteve médias mais consistentes na fase defensiva do que na criação ofensiva. Ao longo da carreira, soma 167 jogos, cinco gols e 13 assistências, além de apresentar bons índices de desarmes e eficiência nos duelos. Os dados são do Sofascore.
Aurélio Buta na temporada 25/26
Frankfurt e Copenhague
18 jogos (7 titular)
1 gol
0.3 passes decisivos por jogo
0.5 finalização por jogo
14% de acerto nos cruzamentos
0.3 interceptações por jogo
0.9 desarmes por jogo
45% de eficiência nos duelos
0.8 faltas por jogo
Aurélio Buta na base de dados Sofascore
167 jogos (114 titular)
5 gols
13 assistências
0.5 passes decisivos por jogo
18 grandes chances criadas
0.3 finalização por jogo
20% de acerto nos cruzamentos
0.7 interceptações por jogo
1.4 desarmes por jogo
50% de eficiência nos duelos
1.1 faltas por jogo
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