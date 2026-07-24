São Paulo: chão do Morumbis cede e tomba carro do Choque Morumbis foi afetado por obras no entorno

O Morumbis registrou um incidente na tarde desta sexta-feira (24), horas antes do show de Harry Styles. Um caminhão da Tropa de Choque, que atuava na segurança do entorno do estádio, ficou parcialmente preso após o piso ceder na região do Portão 6, causando o afundamento da estrutura.

Até o momento, não há registro de feridos nem informações sobre impactos no acesso ao Morumbis ou na realização do show.

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Chão do Morumbis cedeu (Foto: Reprodução/ Gabriel Sá)

Veja o vídeo do momento

O chão próximo ao portão 6 do Morumbis cedeu e tombou o carro do choque. Registros circulam nas redes sociais. Qualquer dano causado no estádio ou arredores em dias de show é pago pela Live Nation. pic.twitter.com/xenIkgHMHV — Gabriel Sá (@OGabrielSa) July 24, 2026

São Paulo se posicionou

Em nota, o São Paulo afirmou que o afundamento não está relacionado às operações do clube nem à estrutura do show. Segundo o Tricolor, o incidente ocorreu em razão da obra pública de canalização do córrego Antonico, executada pela empresa DP Barros.

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- O ocorrido foi em decorrência da obra pública de canalização do córrego Antonico, cuja prestação de serviços está sendo realizada pela empresa DP Barros. O São Paulo não tem ingerência sobre o andamento desses trabalhos, mas está em contato com os agentes envolvidos para buscar uma resolução rápida e mitigar os problemas ocasionados pelo incidente - informou o São Paulo em nota oficial.

A montagem e a operação do show de Harry Styles são de responsabilidade da Live Nation, produtora responsável pelo evento. Ainda não há informações se o incidente provocará alterações na logística de acesso ao Morumbis.

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São Paulo: obras no entorno do Morumbis atingem 70% e entram na fase final

O Governo do Estado de São Paulo atualizou o andamento das obras no entorno do Morumbis, estádio do São Paulo. Iniciadas em 2023, as intervenções têm previsão de conclusão ainda em 2026 e já atingiram cerca de 70% de execução.

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O projeto é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e prevê a construção de um reservatório na região da Praça Roberto Gomes Pedrosa, onde fica o estádio do São Paulo. A estrutura tem como objetivo armazenar o volume excedente do Córrego Antonico e reduzir os recorrentes alagamentos na área.

