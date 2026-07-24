Dupla ex-São Paulo comanda campanha histórica na Série B Pablo, ex-Tricolor, tem tido bons números na competição

O Operário vive o melhor momento de sua história na Série B e boa parte desse desempenho passa por dois jogadores com passagem pelo São Paulo. Pablo e Boschilia têm sido os principais responsáveis pela produção ofensiva da equipe, que encerrou o primeiro turno na vice-liderança, com 35 pontos, e segue na disputa por um acesso inédito à Série A.

Os dois participaram diretamente de 18 dos 27 gols marcados pelo clube na competição, o equivalente a 67% da produção ofensiva do Operário. Enquanto Pablo soma cinco gols e três assistências, Boschilia também tem papel decisivo na criação das jogadas e na organização do meio-campo.

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Dupla tem sido destaque na série B do Campeonato Brasileiro (Foto: André Jonsson / OFEC)

Trajetória de Pablo

Na última rodada do primeiro turno, por exemplo, foi dele o gol que iniciou a reação do Operário na vitória por 3 a 2 sobre a Ponte Preta, resultado que manteve o time entre os primeiros colocados da Série B.

Ao analisar a campanha, Pablo valorizou o desempenho da equipe, mas evitou projetar o acesso antes da hora. Segundo o atacante, o bom primeiro turno precisa ser confirmado na reta final da competição.

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- Desde que cheguei, falei da minha alegria em voltar ao Paraná e da satisfação em defender o Operário. Fizemos um grande primeiro turno, mas sabemos que ainda restam 19 rodadas. Precisamos manter a humildade e seguir tratando cada jogo como uma decisão - afirmou.

O Operário volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, pela abertura do segundo turno da Série B. A equipe inicia a segunda metade da competição ocupando a vice-liderança e com chances reais de brigar pelo primeiro acesso à elite nacional.