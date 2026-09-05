São Paulo x Atlético: Tricolor busca afirmação e Galo manter boa fase

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam no Morumbis pela 26ª rodada do Brasileirão, os dois vindo de vitória por 2 a 1 na rodada passada, o Tricolor sobre o Red Bull Bragantino, o Galo sobre o Vitória. Mais do que um confronto de meio de tabela, o jogo coloca frente a frente duas equipes que venceram no fim de semana pelos motivos opostos.

São Paulo busca emplacar no Brasileirão

O São Paulo encerrou uma sequência incômoda de dez rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Diante do Bragantino, Dorival Júnior também conquistou sua primeira vitória no campeonato nacional desde que assumiu o comando do Tricolor.

continua após a publicidade

Com o resultado, o São Paulo abriu cinco pontos de vantagem para o Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 30 pontos, enquanto o Atlético-MG aparece em oitavo, com 36. Agora, porém, Dorival terá que administrar o desgaste do elenco, já que na terça-feira o São Paulo enfrenta o Boca Juniors, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. A ideia é dividir as atenções entre as duas competições sem comprometer o desempenho da equipe.

No departamento médico, o cenário é mais positivo. Victor Sá está recuperado, treinou normalmente com o grupo e deve ser relacionado. Newton, por outro lado, dividiu a atividade entre o trabalho com o elenco e exercícios físicos e ainda é dúvida. Bobadilla e Lucca seguem fora.

continua após a publicidade

A principal definição para o confronto, no entanto, deve ser tática. Dorival precisa decidir se retoma a linha de quatro defensores ou mantém o esquema com três zagueiros utilizado recentemente.



No Morumbis, o São Paulo terá mais uma vez o apoio da torcida ao seu lado. O confronto diante do Atlético-MG também serve como uma espécie de despedida antes de um dos jogos mais importantes da temporada, contra o Boca Juniors. A expectativa é de casa cheia, com o torcedor podendo ser um fator decisivo para empurrar a equipe e, ao mesmo tempo, dar ao elenco a confiança necessária antes da decisão na Sul-Americana.

São Paulo quer embalar para sequência da temporada (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

E o Atlético?

O Atlético vive o melhor momento na temporada. O Galo conseguiu unir desempenho e resultado e há três meses não sabe o que é derrota. São 14 jogos de invencibilidade, em uma sequência que colocou a equipe em alta e ainda viva nas três competições que disputa.

continua após a publicidade

O resultado mais recente, e também um dos mais expressivos, foi a classificação para as semifinais da Copa do Brasil diante do maior rival, Cruzeiro. O Atlético levou a melhor no clássico e confirmou a vaga após dois jogos convincentes. Na Copa Sul-Americana, o Galo começa na próxima semana a disputa das quartas de final contra o Santos, em busca de um lugar entre os quatro melhores da competição.

No Campeonato Brasileiro, a equipe também apresentou evolução e já aparece mais próxima dos times que brigam por uma vaga na Libertadores do próximo ano. A competição continental é o grande objetivo do Atlético na temporada. Definido pela diretoria desde o início do ano, o retorno à Libertadores virou uma espécie de obsessão para o clube, que agora tem três caminhos para alcançar a meta, já que segue vivo nas três competições que disputa.

continua após a publicidade

Nos bastidores e internamente, o treinador Eduardo Domínguez vem conquistando cada vez mais espaço e construindo sua identidade no Atlético. O técnico argentino é querido pelos jogadores, que entenderam sua filosofia, assimilaram suas ideias e passaram a reproduzir dentro de campo o estilo de jogo proposto pelo comandante.

Essa identidade vem ficando cada vez mais evidente nas partidas. O Atlético apresenta uma equipe com personalidade, capaz de aliar desempenho e resultado, competir em diferentes cenários e crescer justamente no momento mais importante da temporada.

continua após a publicidade

O Galo chega à reta final de 2026 fortalecido, com confiança elevada e objetivos cada vez mais próximos. A invencibilidade, a evolução do futebol apresentado e a presença nas três competições dão ao Atlético motivos para acreditar que a temporada pode terminar de maneira muito diferente daquela que começou.

Galo vive boa fase na competição (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Veja o retrospecto das equipes

No histórico do confronto, o Atlético-MG leva vantagem sobre o São Paulo. As equipes se enfrentaram 93 vezes, com 35 vitórias do Galo, 29 empates e 29 triunfos do Tricolor. Apesar da desvantagem no número de vitórias, o São Paulo marcou mais gols no duelo: foram 117 contra 107 do Atlético-MG. Os números são do Sofascore.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.