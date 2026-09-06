Romário faz gol em partida ao lado de Popó e Denilson
Ex-atacante mostrou que a categoria segue em dia ao lado de outros nomes conhecidos do futebol e do entretenimento
Romário voltou a mostrar a conhecida intimidade com a bola nos pés. O ex-atacante marcou um gol durante uma pelada realizada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que reuniu diversos nomes conhecidos do futebol e do entretenimento.
Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Romário participou da partida em clima descontraído e deixou sua marca no placar. Mesmo anos depois de encerrar a carreira profissional, o ex-jogador mostrou que a habilidade que marcou sua trajetória continua presente.
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A partida contou com a presença de outros personagens conhecidos do futebol brasileiro. Entre eles estavam Popó, Denílson Show, Preto Casagrande, Fernando Pires e Edílson Capetinha, além de outros convidados.
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Romário fez história com a Seleção Brasileira
Romário é considerado um dos grandes atacantes da história do futebol brasileiro. Revelado pelo Vasco, o ex-jogador construiu uma carreira de destaque no Brasil e no exterior, com passagens por clubes como PSV, Barcelona, Flamengo e Fluminense.
Pela Seleção Brasileira, o maior momento aconteceu na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Romário foi um dos principais nomes da campanha do tetracampeonato e terminou a competição como protagonista da equipe comandada por Carlos Alberto Parreira.
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