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Tévez pode colocar Messi e Cristiano Ronaldo lado a lado pela 1ª vez

Ex-jogador argentino prepara despedida em dezembro e quer reunir a dupla de craques em La Bombonera

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 11:05
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Messi e Cristiano Ronaldo deixaram a Europa e optaram por mercados alternativos, como Estados Unidos e Arábia Saudita, respectivamente
Messi e Cristiano Ronaldo deixaram a Europa e optaram por mercados alternativos, como Estados Unidos e Arábia Saudita, respectivamente (Foto: Arte/Lance!)

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão entre os convidados de Carlos Tévez para sua partida de despedida. Segundo informação do jornalista Germán García Grova, da "TyC Sports", o ex-atacante argentino pretende realizar o jogo especial em La Bombonera, estádio do Boca Juniors, clube onde se tornou ídolo e construiu boa parte de sua carreira.

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Tévez deseja reunir cerca de 60 pessoas para a partida, entre amigos, ex-companheiros e jogadores que tiveram alguma relação com sua trajetória no futebol. A intenção é promover uma grande celebração de sua carreira, com a presença de nomes que marcaram sua história dentro dos gramados.

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Aos 42 anos, o argentino teria procurado diretamente Juan Román Riquelme, atual presidente do Boca Juniors, para apresentar a ideia. De acordo com a imprensa argentina, o ex-jogador aceitou a proposta, e as partes agora avaliam a melhor data para a realização do evento.

A tendência é que a partida aconteça em dezembro de 2026. Duas possibilidades estão sendo analisadas: 12 ou 13 de dezembro, ou 19 ou 20 do mesmo mês. A definição dependerá do calendário do Boca Juniors na reta final da temporada.

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Messi e Cristiano Ronaldo são convidados

A presença da dupla no evento seria especialmente simbólica. Tévez foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United entre 2007 e 2009. Juntos, os atacantes ajudaram o clube inglês a conquistar duas edições consecutivas da Premier League e a Liga dos Campeões na temporada 2007/08, além do Mundial de Clubes da Fifa.

Já com Messi, Tévez dividiu o vestiário da seleção argentina em diferentes competições. Os dois estiveram juntos em torneios importantes, como a Copa América e a Copa do Mundo.

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Caso Messi e Cristiano Ronaldo aceitem o convite e atuem pela mesma equipe, os torcedores poderão assistir a uma cena inédita: os dois maiores rivais de uma geração dividindo o mesmo time em uma partida.

Carreira de Tévez

Tévez construiu uma carreira de quase duas décadas. Revelado pelo Boca Juniors, o argentino também defendeu Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus, além da Seleção Argentina.

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O atacante encerrou sua carreira profissional em 2021, quando deixou o Boca Juniors. Em junho de 2022, anunciou oficialmente a aposentadoria dos gramados.

Pelo Boca Juniors, Tévez disputou 279 partidas, marcou 94 gols e conquistou 11 títulos. O clube argentino foi o ponto de partida de sua trajetória e também o palco onde pretende realizar sua despedida diante da torcida.

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Após pendurar as chuteiras, Tevez iniciou carreira como treinador. No entanto, deseja retornar à La Bombonera para uma última celebração de sua trajetória como jogador, com a presença de grandes nomes que fizeram parte de sua carreira.

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