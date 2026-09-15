Vasco conhece adversário da semifinal da Sul-Americana

Poucas horas após garantir sua classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, o Vasco conheceu seu próximo adversário na competição. O Boca Juniors empatou por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, e avançou para a próxima fase. A equipe argentina já havia vencido o primeiro confronto por 1 a 0, na La Bombonera.

As semifinais estão previstas para os dias 13 e 14 de outubro, nos jogos de ida, e 20 e 21 de outubro, na volta. O Vasco terá o mando de campo no segundo confronto e decidirá a vaga em casa.

continua após a publicidade

Jogadores do Boca comemoram classificação (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A principal questão para o Cruz-Maltino, no entanto, será definir o estádio que receberá a partida. São Januário não poderá ser utilizado nesta fase da competição devido às exigências do regulamento da Conmebol. A partir das semifinais, os estádios precisam ter capacidade mínima de 30 mil torcedores.

Atualmente, São Januário tem capacidade liberada de 20.419 pessoas, número definido para atender às normas de segurança estabelecidas pela Polícia Militar. Com isso, o Vasco terá de escolher outro estádio para disputar o jogo decisivo.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Tabu contra o Boca Juniors

Além da classificação, o confronto terá um ingrediente histórico para o Vasco. O clube carioca nunca venceu o Boca Juniors em competições oficiais. As equipes se enfrentaram quatro vezes, todas em 2001. Foram dois empates pela Copa Mercosul e duas vitórias do Boca Juniors pela Copa Libertadores. Depois de 25 anos, o Vasco vai ter a oportunidade de quebrar o tabu justamente em uma semifinal continental e buscar uma vaga na decisão da Sul-Americana.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.