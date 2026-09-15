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Sem São Januário, Maracanã é prioridade do Vasco para semifinal da Sul-Americana

Cruz-Maltino precisará deixar sua casa na próxima fase por exigência de capacidade mínima

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 23:29
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Torcedor vascaíno com bandeirão antes de Vasco e Fluminense
Torcedor vascaíno com bandeirão antes de Vasco e Fluminense (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Classificado para a semifinal da Sul-Americana após passar pelo Independiente Santa Fe nas quartas de final, o Vasco agora tem uma nova decisão pela frente: definir onde disputará seu jogo como mandante na próxima fase da competição. São Januário, casa do Cruz-Maltino, não poderá receber a partida por uma exigência do regulamento da Conmebol. A partir das semifinais, os estádios utilizados na competição precisam ter capacidade mínima de 30 mil torcedores. Atualmente, o estádio vascaíno comporta 20.419 pessoas para atender às normas de segurança estabelecidas pela Polícia Militar.

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Diante do cenário, o Maracanã aparece como a principal opção do Vasco. Porém, o Cruz-Maltino já enfrentou dificuldades recentes para utilizar o estádio. Nas quartas de final da Copa do Brasil, o clube recebeu uma negativa para mandar no Maracanã o confronto contra o Vitória. O Vasco chegou a recorrer à Justiça para tentar garantir a realização da partida no estádio, mas não obteve uma decisão favorável.

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Mesmo assim, o clube pretende novamente buscar a possibilidade de atuar no Maracanã e promete levar a questão até as últimas instâncias, por entender que tem direito de utilizar o estádio. Caso todas as alternativas para jogar no Maracanã sejam esgotadas, o Nilton Santos surge como a possibilidade mais viável para receber o confronto.

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Após a classificação, o técnico Pedro Emanuel comentou sobre a situação e deixou clara a preferência por São Januário, embora reconheça que a capacidade do estádio impede a utilização na semifinal.

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- Vou tentar ser o mais sincero possível. Se me perguntassem onde quero jogar a semifinal, diria São Januário. É importante para nós. Não ganhamos nada em uma competição, mas estamos próximos de atingir algo que pode ser marcante. Acho que nossa torcida merecia ter isso no nosso estádio.

Jogadores do Vasco entram no campo para a partida contra o Vitória
Jogadores do Vasco na partida contra o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O treinador também apontou o Maracanã como a segunda opção e reforçou a identificação do Vasco com o estádio.

- Não sendo possível, seguimos com a opção do Maracanã. Mais do que isso não posso responder, porque acho que ainda está bem presente a opção B. Não vou para a opção C se quero a B. Neste momento, queria São Januário. Não pode pela lotação, muito bem, é o Maracanã. Temos direito a isso, é nossa segunda casa, nossos torcedores se sentem bem lá, estamos identificados. Então é ali que vamos lutar para jogar.

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