Sem São Januário, Maracanã é prioridade do Vasco para semifinal da Sul-Americana
Cruz-Maltino precisará deixar sua casa na próxima fase por exigência de capacidade mínima
Classificado para a semifinal da Sul-Americana após passar pelo Independiente Santa Fe nas quartas de final, o Vasco agora tem uma nova decisão pela frente: definir onde disputará seu jogo como mandante na próxima fase da competição. São Januário, casa do Cruz-Maltino, não poderá receber a partida por uma exigência do regulamento da Conmebol. A partir das semifinais, os estádios utilizados na competição precisam ter capacidade mínima de 30 mil torcedores. Atualmente, o estádio vascaíno comporta 20.419 pessoas para atender às normas de segurança estabelecidas pela Polícia Militar.
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Diante do cenário, o Maracanã aparece como a principal opção do Vasco. Porém, o Cruz-Maltino já enfrentou dificuldades recentes para utilizar o estádio. Nas quartas de final da Copa do Brasil, o clube recebeu uma negativa para mandar no Maracanã o confronto contra o Vitória. O Vasco chegou a recorrer à Justiça para tentar garantir a realização da partida no estádio, mas não obteve uma decisão favorável.
Mesmo assim, o clube pretende novamente buscar a possibilidade de atuar no Maracanã e promete levar a questão até as últimas instâncias, por entender que tem direito de utilizar o estádio. Caso todas as alternativas para jogar no Maracanã sejam esgotadas, o Nilton Santos surge como a possibilidade mais viável para receber o confronto.
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Após a classificação, o técnico Pedro Emanuel comentou sobre a situação e deixou clara a preferência por São Januário, embora reconheça que a capacidade do estádio impede a utilização na semifinal.
- Vou tentar ser o mais sincero possível. Se me perguntassem onde quero jogar a semifinal, diria São Januário. É importante para nós. Não ganhamos nada em uma competição, mas estamos próximos de atingir algo que pode ser marcante. Acho que nossa torcida merecia ter isso no nosso estádio.
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O treinador também apontou o Maracanã como a segunda opção e reforçou a identificação do Vasco com o estádio.
- Não sendo possível, seguimos com a opção do Maracanã. Mais do que isso não posso responder, porque acho que ainda está bem presente a opção B. Não vou para a opção C se quero a B. Neste momento, queria São Januário. Não pode pela lotação, muito bem, é o Maracanã. Temos direito a isso, é nossa segunda casa, nossos torcedores se sentem bem lá, estamos identificados. Então é ali que vamos lutar para jogar.
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