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Provocações de Deyverson; relembre momentos do atacante

Deyverson voltou a ser protagonista após provocação em jogo com Palmeiras

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 17:16
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Deyverson correndo comemorando gol pela LDU
Deyverson em ação pela LDU (Foto: Armando PRADO VITERI / AFP)

O Palmeiras eliminou a LDU nos pênaltis na última quarta-feira (16), garantiu uma vaga na semifinal da Libertadores e voltou a ficar perto de uma decisão continental. Mas, nas redes sociais, outro personagem conhecido da torcida alviverde também ganhou espaço: Deyverson.

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Ex-atacante do Palmeiras e autor do gol do título da Libertadores de 2021, Deyverson estava do outro lado nesta quarta. O jogador entrou no segundo tempo pela LDU e participou da reação da equipe equatoriana, que buscou o empate depois de sair atrás no placar e levou a decisão para as penalidades.

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Na disputa, Deyverson converteu sua cobrança e comemorou. O gesto rapidamente repercutiu entre torcedores do Palmeiras, principalmente pela relação que o atacante construiu com o clube durante sua passagem pelo futebol brasileiro.

Depois da repercussão, Deyverson explicou a comemoração e afirmou que não teve a intenção de desrespeitar o Palmeiras.

— Torcedores palmeirenses, quero que saibam que jamais faltei com o respeito ao clube, aos jogadores e muito menos à torcida. Quanto ao gesto que fiz ao cobrar o pênalti: tudo aconteceu porque Carlos Miguel fez um gesto indicando que eu iria bater no meio; então, simplesmente repeti o gesto que ele havia feito. Depois, fui até ele e disse que são coisas que acontecem dentro de campo! — afirmou.

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O atacante também fez questão de lembrar a relação construída com o Palmeiras.

— Jamais deixarei de respeitar o clube onde vivi os melhores momentos da minha carreira no futebol! Parabéns pela classificação — completou.

A cena na disputa de pênaltis acabou trazendo de volta uma característica que acompanha Deyverson ao longo da carreira: a capacidade de transformar partidas em um espetáculo à parte, seja com provocações, comemorações, catimba ou simulações.

Gesto contra o Palmeiras

A provocação virou marca registrada

Deyverson nunca passou despercebido dentro de campo. No futebol brasileiro, o atacante ficou marcado não apenas pelos gols, mas também por provocações, simulações e cenas inusitadas.

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Na final da Libertadores de 2021, contra o Flamengo, depois de marcar o gol do título, Deyverson protagonizou outra cena curiosa. Nos minutos finais, recebeu um toque do árbitro Néstor Pitana e caiu no gramado como se tivesse sofrido uma falta. O atacante ainda riu da situação e, posteriormente, explicou que tentou ganhar alguns segundos para ajudar o Palmeiras a administrar a vantagem.

Em 2018, contra o Sport, Deyverson também chamou atenção ao cair fora do campo e rolar de volta para dentro das quatro linhas, com direito a piruetas. Naquele mesmo ano, diante do Cerro Porteño, provocou a torcida adversária e acabou expulso nos minutos finais.

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Já na semifinal da Libertadores de 2021, contra o Atlético-MG, o atacante virou personagem de outra polêmica. Reserva, estava dentro do campo no momento do gol de Dudu que classificou o Palmeiras para a final e depois ironizou as reclamações sobre sua presença no gramado.

Deyverson correndo comemorando gol pela LDU
Deyverson em ação pela LDU (Foto: Armando PRADO VITERI / AFP)

Veja momentos engraçados de Deyverson

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