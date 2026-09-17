Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Após estrear pelo Santos, Everton Cebolinha pode ficar até quase um mês sem jogar; entenda

Após estrear pelo Peixe, pelo Brasileirão, atacante terá uma longa espera até poder voltar a entrar em campo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
17/09/2026 15:23
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Everton Cebolinha
Everton Cebolinha estreou pelo Santos no dia 12 de setembro, contra o Cruzeiro (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Recém-chegado ao Santos, Everton Cebolinha terá de esperar quase um mês para voltar a entrar em campo pelo Peixe. O atacante estreou na vitória sobre o Cruzeiro, no dia 12 de setembro, mas uma sequência de fatores fará com que sua próxima partida pelo clube aconteça apenas em 11 de outubro.

➡️ Dupla do Santos lamenta eliminação na Sul-Americana: 'Derrota mais dolorida que tive'

Cebolinha já sabia que estava pendurado quando entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Santos. O atacante havia recebido dois cartões amarelos pelo Flamengo antes de sua transferência e foi advertido novamente na estreia pelo time paulista, ficando suspenso para a próxima rodada do Brasileirão, que acontece neste sábado (19), contra o Remo, no Mangueirão.

continua após a publicidade

Com isso, Cebolinha não estará à disposição do Santos no último compromisso antes da Data Fifa, que acontece de 21 de setembro a 6 de outubro. O período sem jogos, porém, será ainda maior por conta de uma cláusula contratual prevista no acordo de transferência do atacante do Rubro-Negro para o Alvinegro.

A única forma de o camisa 7 santista entrar em campo antes de um mês é caso o técnico Cuca o escale para o clássico contra o São Paulo, remarcado pela CBF para o dia 2 de outubro, em jogo atrasado da 21ª rodada. Neste cenário, seriam apenas três semanas sem um dos principais reforços alvinegros desta janela.

continua após a publicidade

Após a pausa da Data Fifa, no entanto, o próximo desafio do Peixe será justamente contra a equipe carioca, no dia 8 de outubro, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. Para colocar Cebolinha em campo, o Santos teria de pagar uma multa de R$ 2 milhões ao Flamengo, o que não deve acontecer. O próximo jogo depois disso será contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 30ª rodada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Cebolinha na apresentação ao Santos
Cebolinha na apresentação ao Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Camisa 10 esteve de fora da partida de volta contra o Atlético (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Efeito carma? As provocações de Neymar que deram errado

Há 1 hora
Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos

Dupla do Santos lamenta eliminação na Sul-Americana: 'Derrota mais dolorida que tive'

Há 2 horas
Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos

Sormani elege culpado em eliminação do Santos: 'Um desastre'

Há 5 horas
O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Santos por 4 a 2 no tempo normal, nesta quarta-feira (16)

Fora de Campo

Torcedores do Santos apontam culpado por eliminação na Sul-Americana

Há 8 horas
Gabriel Brazão, goleiro do Santos

Santos

Brazão quer Santos focado no Brasileirão e nega que Neymar tenha 'incendiado' duelo contra o Atlético-MG

Há 9 horas
Gabigol, atacante do Santos

Santos

Gabigol diz que acreditava no título do Santos na Sul-Americana e lamenta queda: 'Muito dolorido'

Há 16 horas
Mais LANCE!
Cuca, técnico do Santos

Cuca lamenta eliminação do Santos e diz que alguns jogadores 'sentiram a diferença do gramado'

Gabigol correndo com a camisa azul do Santos

Gabigol vira assunto após eliminação do Santos para o Atlético: 'De novo'

Coutinho antes do Vasco golear o Santos por 6 a 0 no Brasileirão de 2025

Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após eliminação do Santos

Atlético-MG x Santos

Santos deixa de arrecadar premiação milionária na Sul-Americana; veja valor

Cuca, treinador do Santos, na Arena MRV

Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após eliminação na Sul-Americana

Atacante Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Atlético-MG provoca Neymar após classificação na Sul-Americana; veja

Brazão em ação durante Atlético-MG x Santos, pela Sul-Americana

Brazão vira alvo em Atlético-MG x Santos: 'Não faz'

Atlético-MG x Santos

Santos sofre o terceiro gol mais rápido da história da Sul-Americana; quinta posição também é do Peixe

Reinier e Luan Peres em Santos x Atlético-MG

Luan Peres vira assunto em Atlético x Santos na Sul-Americana: 'Surreal'

Lyanco em ação durante Atlético-MG e Santos, pela Sul-Americana

Gol contra de Lyanco em Atlético-MG x Santos viraliza: 'Bizarro'

Jogadores do Atlético-MG comemorando

Veja os gols da classificação do Atlético-MG sobre o Santos na Sul-Americana

Cuca em Palmeiras x Santos

Santos está pronto para buscar a vaga na Sul-Americana; veja escalação

Robinho se pronunciou sobre prisão (Foto: Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté)

Robinho obtém reduções de pena por estudo e trabalho; entenda o caso do ex-jogador