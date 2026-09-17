Após estrear pelo Santos, Everton Cebolinha pode ficar até quase um mês sem jogar; entenda
Após estrear pelo Peixe, pelo Brasileirão, atacante terá uma longa espera até poder voltar a entrar em campo
Recém-chegado ao Santos, Everton Cebolinha terá de esperar quase um mês para voltar a entrar em campo pelo Peixe. O atacante estreou na vitória sobre o Cruzeiro, no dia 12 de setembro, mas uma sequência de fatores fará com que sua próxima partida pelo clube aconteça apenas em 11 de outubro.
Dupla do Santos lamenta eliminação na Sul-Americana: ‘Derrota mais dolorida que tive’
Brazão quer Santos focado no Brasileirão e nega que Neymar tenha ‘incendiado’ duelo contra o Atlético-MG
➡️ Dupla do Santos lamenta eliminação na Sul-Americana: 'Derrota mais dolorida que tive'
Cebolinha já sabia que estava pendurado quando entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Santos. O atacante havia recebido dois cartões amarelos pelo Flamengo antes de sua transferência e foi advertido novamente na estreia pelo time paulista, ficando suspenso para a próxima rodada do Brasileirão, que acontece neste sábado (19), contra o Remo, no Mangueirão.
Com isso, Cebolinha não estará à disposição do Santos no último compromisso antes da Data Fifa, que acontece de 21 de setembro a 6 de outubro. O período sem jogos, porém, será ainda maior por conta de uma cláusula contratual prevista no acordo de transferência do atacante do Rubro-Negro para o Alvinegro.
A única forma de o camisa 7 santista entrar em campo antes de um mês é caso o técnico Cuca o escale para o clássico contra o São Paulo, remarcado pela CBF para o dia 2 de outubro, em jogo atrasado da 21ª rodada. Neste cenário, seriam apenas três semanas sem um dos principais reforços alvinegros desta janela.
Após a pausa da Data Fifa, no entanto, o próximo desafio do Peixe será justamente contra a equipe carioca, no dia 8 de outubro, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. Para colocar Cebolinha em campo, o Santos teria de pagar uma multa de R$ 2 milhões ao Flamengo, o que não deve acontecer. O próximo jogo depois disso será contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 30ª rodada.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Fora de Campo
Efeito carma? As provocações de Neymar que deram erradoHá 1 hora
Santos
Dupla do Santos lamenta eliminação na Sul-Americana: 'Derrota mais dolorida que tive'Há 2 horas
Santos
Sormani elege culpado em eliminação do Santos: 'Um desastre'Há 5 horas
Fora de Campo
Torcedores do Santos apontam culpado por eliminação na Sul-AmericanaHá 8 horas
Santos
Brazão quer Santos focado no Brasileirão e nega que Neymar tenha 'incendiado' duelo contra o Atlético-MGHá 9 horas
Santos
Gabigol diz que acreditava no título do Santos na Sul-Americana e lamenta queda: 'Muito dolorido'Há 16 horas
Mais LANCE!