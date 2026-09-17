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Conmebol denuncia São Paulo, que corre risco de multa milionária

Tricolor foi eliminado pelo placar agregado de 2 a 1 para o Boca

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/09/2026 13:54
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São Paulo disputa apenas o Brasileirão pelo restante da temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
São Paulo disputa apenas o Brasileirão pelo restante da temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Na tarde desta quinta-feira (17), a Conmebol, responsável pela organização da Sul-Americana e Libertadores, abriu um expediente disciplinar contra o São Paulo. A entidade aponta fatos ocorridos durante a eliminação para o Boca Juniors, na última terça-feira (15).

A informação foi divulgada pela ESPN e apurada pela equipe do Lance! Em contato com a assessoria do clube, foi confirmada a denúncia contra Dorival Júnior por atraso de cinco minutos no retorno do intervalo e Rafinha por ofender a equipe de arbitragem. Nenhum dos fatos da denúncia foi comprovado até o momento.

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O Tricolor está sendo denunciado também por utilização de pirotecnia dentro e nos arredores do estádio do Morumbis, além de oscilação na internet de acesso da imprensa durante o confronto contra o Boca.

Investigação com data limite para o Tricolor

A reportagem do Lance! apurou que o São Paulo tem até a próxima quarta-feira (23) para enviar sua defesa à Unidade Disciplinar da Conmebol, entidade responsável pelo processo do caso.

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Caso o clube não apresente defesa, será julgado apenas com base nas provas iniciais usadas na denúncia. De acordo com o portal de notícias, o Tricolor pode receber até R$ 1 milhão em multas. O valor seria descontado diretamente do pagamento da Conmebol ao clube pela participação na competição.

São Paulo tem data limite para responder à investigação da Conmebol (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)
São Paulo tem data limite para responder à investigação da Conmebol (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Durante a zona mista, foi possível ouvir Rafinha, executivo de futebol do São Paulo, criticando a arbitragem do confronto na Sul-Americana. O ex-lateral chamou o árbitro, Gustavo Tejera, de "palhaço".

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Como foi São Paulo x Boca Juniors

O primeiro tempo foi marcado por erros de passe e pouca criatividade. O Boca Juniors pressionou a saída do São Paulo, congestionou o meio de campo e dificultou a construção tricolor. A equipe argentina assustou com Merentiel, que contou com um desvio em Arboleda. Pelo lado do São Paulo, Artur e Luciano tentaram criar pela direita, mas não conseguiram levar perigo.

A partir da metade da primeira etapa, o Boca passou a controlar mais a partida, principalmente com Paredes organizando a saída de bola. O São Paulo teve dificuldade para quebrar as linhas adversárias e cometeu erros na defesa. A primeira finalização tricolor veio aos 29 minutos, com Gustavo Santana. No restante do tempo, as equipes foram para o intervalo sem gols.

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➡️Marcos Antônio dispara sobre arbitragem após São Paulo x Boca

O São Paulo voltou mais agressivo no ataque, com Luciano aparecendo nas principais jogadas. O atacante finalizou de longe, teve um cabeceio defendido por Montero e participou de outra boa chegada tricolor. Dorival, que percebia problemas no meio-campo, tentou mudar e colocou Djhordney no lugar de Danielzinho. Cedendo espaços e sem conseguir reagir, o Boca Juniors abriu o placar. Lozano fez boa tabela pela direita e recebeu um lançamento preciso entre os zagueiros do São Paulo. Em um vacilo da defesa e sem Rafael conseguir acompanhar, o lateral do Boca marcou o gol. Até então, o time argentino estava em vantagem no agregado.

Após um bate-rebate na área, Luciano recebeu no ataque e cruzou para Ryan Francisco, que completou para o gol. O árbitro, porém, marcou impedimento. O VAR revisou o lance e confirmou a decisão, apontando impedimento por pouco, com o ombro de Luciano à frente. O lance gerou forte revolta, rendendo até um cartão amarelo para Dorival Júnior. Aos 43 minutos, o São Paulo seguiu tentando e marcou com Domingos Duarte. O zagueiro cabeceou após um cruzamento de Artur. Mesmo assim, não conseguiu virar e se despediu da competição.

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