Efeito carma? As provocações de Neymar que deram errado

Neymar sempre teve a provocação como uma das marcas de sua personalidade dentro de campo. Ao longo da carreira, o camisa 10 protagonizou diversos episódios de brincadeiras, discussões e respostas a torcedores e adversários. Em alguns deles, porém, o roteiro acabou se voltando contra o próprio atacante. Nos últimos anos, principalmente desde o retorno ao Santos, algumas situações ganharam nas redes sociais o apelido de "efeito carma".

A expressão voltou a ganhar força após a eliminação do Santos para o Atlético-MG na Sul-Americana, na última quarta-feira (16). No jogo de ida, Neymar provocou torcedores atleticanos durante a vitória do Peixe por 2 a 0 na Vila Belmiro. O Galo, contudo, conseguiu reverter a vantagem, venceu por 4 a 2 no tempo normal e avançou nos pênaltis.

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Histórico de provocações de Neymar

Neymar provoca jogadores e torcedores do Atlético-MG

O episódio mais recente aconteceu justamente em um confronto decisivo. Na partida de ida das quartas de final da Sul-Americana, Neymar não participou do jogo por causa de uma lesão na coxa e acompanhou a partida de um camarote do estádio. Durante o duelo, o atacante se envolveu em uma discussão com torcedores atleticanos e respondeu às provocações. Em um dos momentos, afirmou: "Eu sem joelho jogo melhor que todo o seu time".

O problema para Neymar veio no jogo de volta. O Galo buscou a diferença no placar, levando a decisão para os pênaltis, nos quais venceu por 3 a 1 e eliminou o Santos da competição. Camisa 10, ainda lesionado, novamente ficou fora da partida. Após a classificação, o Atlético-MG utilizou as redes sociais para responder às provocações feitas pelo craque do Peixe.

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Neymar provocando torcedores do Atlético-MG no jogo de ida (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Brasil x Noruega: Neymar provocou o goleiro, marcou, mas acabou eliminado

Outro episódio aconteceu na Copa do Mundo de 2026. Nas oitavas de final, Brasil e Noruega se enfrentaram em Nova Jersey, em 5 de julho. Durante os acréscimos, Neymar se preparava para cobrar um pênalti quando protagonizou uma troca de provocações com o goleiro Ørjan Nyland. Segundo leitura labial exibida pelo Fantástico, o brasileiro perguntou ao norueguês onde ele queria que a cobrança fosse. Nyland respondeu: "Na trave". Neymar converteu a penalidade e, na comemoração, provocou o goleiro.

A provocação, porém, ficou em segundo plano diante do resultado. A Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland, e eliminou a Seleção nas oitavas de final. Nyland, inclusive, havia defendido um pênalti de Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo. Após a partida, Neymar indicou que aquele poderia ter sido seu último jogo pelo Brasil em Copas do Mundo.

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➡️Torcedores do Santos apontam culpado por eliminação na Sul-Americana

Santos x Botafogo: prometeu gol, foi expulso e perdeu

Em 1º de junho de 2025, Neymar também teve um episódio marcante envolvendo provocação. O Santos recebia o Botafogo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, quando o atacante respondeu às provocações dos torcedores alvinegros. O camisa 10 apontou para a arquibancada e avisou: "Vou fazer o gol e vou aí".

O roteiro, entretanto, foi completamente diferente do imaginado pelo jogador. Neymar até balançou as redes no segundo tempo, mas marcou deliberadamente com a mão. O árbitro mostrou o segundo cartão amarelo e expulsou o atacante. Pouco depois, Artur marcou o gol da vitória do Botafogo, que venceu o Santos por 1 a 0. Após a partida, o clube carioca ainda utilizou as redes sociais para provocar Neymar, fazendo referência à promessa feita pelo jogador durante o confronto.

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