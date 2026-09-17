Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Efeito carma? As provocações de Neymar que deram errado

Camisa 10 não disputou o jogo de ida e nem o de volta

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/09/2026 14:07
Supervisionado porThiago dos Santos Fernandes Gonçalves,
Favorite o Lance! no Google
Camisa 10 esteve de fora da partida de volta contra o Atlético (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)
Camisa 10 esteve de fora da partida de volta contra o Atlético (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Neymar sempre teve a provocação como uma das marcas de sua personalidade dentro de campo. Ao longo da carreira, o camisa 10 protagonizou diversos episódios de brincadeiras, discussões e respostas a torcedores e adversários. Em alguns deles, porém, o roteiro acabou se voltando contra o próprio atacante. Nos últimos anos, principalmente desde o retorno ao Santos, algumas situações ganharam nas redes sociais o apelido de "efeito carma".

A expressão voltou a ganhar força após a eliminação do Santos para o Atlético-MG na Sul-Americana, na última quarta-feira (16). No jogo de ida, Neymar provocou torcedores atleticanos durante a vitória do Peixe por 2 a 0 na Vila Belmiro. O Galo, contudo, conseguiu reverter a vantagem, venceu por 4 a 2 no tempo normal e avançou nos pênaltis.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Histórico de provocações de Neymar

Neymar provoca jogadores e torcedores do Atlético-MG

O episódio mais recente aconteceu justamente em um confronto decisivo. Na partida de ida das quartas de final da Sul-Americana, Neymar não participou do jogo por causa de uma lesão na coxa e acompanhou a partida de um camarote do estádio. Durante o duelo, o atacante se envolveu em uma discussão com torcedores atleticanos e respondeu às provocações. Em um dos momentos, afirmou: "Eu sem joelho jogo melhor que todo o seu time".

O problema para Neymar veio no jogo de volta. O Galo buscou a diferença no placar, levando a decisão para os pênaltis, nos quais venceu por 3 a 1 e eliminou o Santos da competição. Camisa 10, ainda lesionado, novamente ficou fora da partida. Após a classificação, o Atlético-MG utilizou as redes sociais para responder às provocações feitas pelo craque do Peixe.

continua após a publicidade
Neymar provocando torcedores do Atlético-MG no jogo de ida (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)
Neymar provocando torcedores do Atlético-MG no jogo de ida (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Brasil x Noruega: Neymar provocou o goleiro, marcou, mas acabou eliminado

Outro episódio aconteceu na Copa do Mundo de 2026. Nas oitavas de final, Brasil e Noruega se enfrentaram em Nova Jersey, em 5 de julho. Durante os acréscimos, Neymar se preparava para cobrar um pênalti quando protagonizou uma troca de provocações com o goleiro Ørjan Nyland. Segundo leitura labial exibida pelo Fantástico, o brasileiro perguntou ao norueguês onde ele queria que a cobrança fosse. Nyland respondeu: "Na trave". Neymar converteu a penalidade e, na comemoração, provocou o goleiro.

A provocação, porém, ficou em segundo plano diante do resultado. A Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland, e eliminou a Seleção nas oitavas de final. Nyland, inclusive, havia defendido um pênalti de Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo. Após a partida, Neymar indicou que aquele poderia ter sido seu último jogo pelo Brasil em Copas do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Santos apontam culpado por eliminação na Sul-Americana

Santos x Botafogo: prometeu gol, foi expulso e perdeu

Em 1º de junho de 2025, Neymar também teve um episódio marcante envolvendo provocação. O Santos recebia o Botafogo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, quando o atacante respondeu às provocações dos torcedores alvinegros. O camisa 10 apontou para a arquibancada e avisou: "Vou fazer o gol e vou aí".

O roteiro, entretanto, foi completamente diferente do imaginado pelo jogador. Neymar até balançou as redes no segundo tempo, mas marcou deliberadamente com a mão. O árbitro mostrou o segundo cartão amarelo e expulsou o atacante. Pouco depois, Artur marcou o gol da vitória do Botafogo, que venceu o Santos por 1 a 0. Após a partida, o clube carioca ainda utilizou as redes sociais para provocar Neymar, fazendo referência à promessa feita pelo jogador durante o confronto.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lance!

Efeito carma? As provocações de Neymar que deram errado

Há 1 minuto
Martinelli gesticula e dá resposta em coletiva no Fluminense

Fluminense

VÍDEO: confira a reação de Martinelli ao ser convocado para a Seleção Brasileira

Há 28 minutos
Alviverde eliminou a LDU nos pênaltis no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Foto: Abraão Soares/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Fora de Campo

Deyverson se pronuncia após gesto em LDU x Palmeiras

Há 2 horas
Timão disputará somente o Brasileião até o fim da temporada de 2026 (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Corinthians

Jornais europeus detonam Memphis após pênalti perdido

Há 3 horas
Timão disputará somente o Brasileião até o fim da temporada de 2026 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Corinthians

Benja ironiza Memphis por eliminação do Corinthians

Há 3 horas
Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos

Sormani elege culpado em eliminação do Santos: 'Um desastre'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Fora Memphis pichado nos muros do corinthians (Foto: Reprodução/ /TV Alambrado Alvinegro)

Torcida picha muros do Corinthians e pede saída de Memphis após eliminação na Libertadores

Memphis Depay durante a partida

Europeus reagem a pênalti perdido por Memphis na Libertadores: 'Fatal'

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem

PC Oliveira esclarece polêmica em jogo de quarta-feira (16)

O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Santos por 4 a 2 no tempo normal, nesta quarta-feira (16)

Torcedores do Santos apontam culpado por eliminação na Sul-Americana

Deyverson em LDU x Palmeiras

Atitude de Deyverson chama atenção em LDU x Palmeiras: 'Número 1'

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Ancelotti vira assunto após eliminação do Corinthians na Libertadores: 'Surtou'

Samuel Lino e Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle x Flamengo, pela Libertadores

Inteligência artificial aponta resultado de Flamengo x Del Valle na Libertadores

Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Leila usa Carlos Miguel e ironiza após classificação do Palmeiras

Craque Neto reagiu ao pênalti perdido por Depay no Corinthians

Neto detona Memphis após eliminação do Corinthians; veja a reação

Fernando Diniz com a camisa do Corinthians

Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após eliminação

Palmeiras provoca Corinthians após eliminação

Palmeiras provoca o Corinthians após eliminação na Libertadores: 'Acesso negado'

Memphis Depay durante a partida

Pênalti perdido por Memphis, do Corinthians, viraliza: 'Inacreditável'

Vitor Roque, do Palmeiras, batendo no peito

Atuação de Vitor Roque em LDU x Palmeiras viraliza: 'Temos que falar'

Árbitro em Corinthians e Estudiantes, pela Libertadores

Possível pênalti não marcado em Corinthians x Estudiantes gera revolta: 'Vergonha'