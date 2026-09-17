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Dupla do Santos lamenta eliminação na Sul-Americana: 'Derrota mais dolorida que tive'

Rollheiser e Rodinei usaram as redes sociais para desabafar após queda na competição continental

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
17/09/2026 12:53
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Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Rollheiser, jogador do Santos, após eliminação nos pênaltis pelo Atlético Mineiro (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

A eliminação do Santos na Sul-Americana segue rendendo lamentações dos jogadores alvinegros, que foram às redes sociais publicar mensagens e desabafar com torcedores do Peixe. O time paulista perdeu para o Atlético-MG nesta quarta-feira (16), nos pênaltis, em partida válida pelas quartas de final do torneio continental.

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O meia Benjamín Rollheiser e o lateral-direito Rodinei fizeram publicações. O primeiro escreveu que é "difícil assimilar", enquanto o segundo disse que essa é a "derrota mais difícil até hoje".

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– A ilusão que todos tínhamos acabou. Difícil de assimilar, mas são momentos que o futebol tem. Agora é hora de levantar a cabeça, se preparar para o que está por vir com mais força e a responsabilidade que esta camisa exige. Continuamos todos juntos até o fim – disse Rollheiser.

– A única palavra que vem à minha mente nesse momento é inacreditável. Estávamos tão perto e deixamos escapar. Na minha vida, eu tenho certeza de que tive muito mais derrotas do que vitórias. E essa derrota, tenho certeza, é a mais dolorida que tive até hoje, sem dúvidas – iniciou Rodinei.

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– Eu sou abençoado em poder estar vestindo essa camisa, em que o Rei do futebol usou. Eu juro, essa derrota está me doendo demais e tenho certeza de que a todos meus companheiros também, mas eu não vou abaixar a cabeça. Vou seguir lutando e tentando dar o meu melhor para ajudar o Santos a viver grandes coisas! Eu não tenho problema nenhum, depois de uma derrota dolorida dessa, vir até aqui colocar a cara – continuou o lateral.

– Agora temos o Brasileiro pra seguir lutando até o final! Obrigado a todos os torcedores que compareceram, cantaram os 90 minutos e nos apoiaram até o final! Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter – completou.

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