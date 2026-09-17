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Matías Viña projeta disputa por posição no Cruzeiro

O lateral-esquerdo poderá estrear no próximo domingo contra o Vitória

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/09/2026 13:29
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Apresentação Matías Viña no Cruzeiro
Apresentação Matías Viña no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Último reforço do Cruzeiro para o restante da temporada, o lateral-esquerdo Matías Viña avaliou a disputa por uma vaga na equipe comandada por Artur Jorge. Atualmente, os jogadores utilizados no setor são Villalba e Gabriel Rojas.

– Eu acredito que na posição não há muita diferença entre nós. Estamos para ajudar o Cruzeiro. Todos brigando pela posição. Cada um de nós treina ao máximo para colaborar com o Cruzeiro, melhorar o time e evoluir individualmente. Essa disputa entre nós vai fortalecer a equipe – avaliou o jogador, que ressaltou a ajuda de um companheiro que também disputará vaga.

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– Em relação aos companheiros, joguei com Matheus Henrique, Fabrício e Gerson. Eles se colocaram à disposição para me ajudar. Agora, ao chegar aqui, falei com Romero e Gabi (Rojas), que têm me dado indicações na cidade – comentou Viña em sua apresentação no Cruzeiro.

Além disso, o lateral-esquerdo comentou brevemente sobre suas características como jogador, destacando a entrega dentro de campo.

– Quando entro em campo, tento dar o meu melhor. Na lateral-esquerda, o que aprendi é que temos que marcar inicialmente, mas também ajudar no ataque. Porém, a prioridade é a parte defensiva. Claro que posso contribuir à frente também – disse Matías Viña.

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– Sou uma pessoa que se dedica no dia a dia, a cada treino, para ajudar a equipe. Sou profissional. Procuro colaborar com o elenco no que for necessário. Não fico focado no passado, no que conquistei; olho para a frente para alcançar mais. É um pensamento que tenho: o foco é chegar à Libertadores. Estou aqui emprestado até dezembro. Se houver a possibilidade de continuar, obviamente vou pensar no Cruzeiro para conquistar títulos – afirmou.

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Matías Viña no Cruzeiro

O jogador chega ao Cruzeiro por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra. Matías Viña estava cedido pelo Flamengo até o fim do ano ao River Plate, mas não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu resposta positiva do atleta.

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Ele é o sétimo reforço da equipe no segundo semestre. Anteriormente, a Raposa trouxe Gabriel Pec, Lucho Rodríguez, Zé Lucas, João Costa, Wesley e Gabriel Rojas.

Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matías Viña chega ao clube emprestado pelo Flamengo. Caso agrade o Cabuloso, a equipe poderá adquirir seus direitos por cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões).

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Lateral-direito de 28 anos, o uruguaio estava no River Plate desde o início do ano. Porém, disputou apenas 14 partidas pelos Millonarios.

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