Veja gols: Ex-Palmeiras, Allan marca e dá assistência em estreia pelo Manchester City
Brasileiro dá assistência e marca um golaço em sua estreia pelo Manchester City
O Manchester City venceu o Norwich por 5 a 0 nesta quinta-feira (17), pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, no Etihad Stadium. Na estreia do brasileiro Allan, contratado nesta temporada após se destacar pelo Palmeiras, o meio-campista deixou sua marca e anotou seu primeiro gol com a camisa do clube inglês. O jogador também participou da jogada do primeiro gol, marcado por Floyd Samba.
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O ex-Palmeiras participou diretamente do primeiro gol do Manchester City, dando a assistência para Floyd Samba abrir o placar. No início da segunda etapa, Allan voltou a aparecer e, em uma jogada individual, deixou dois marcadores para trás antes de finalizar e marcar um golaço, seu primeiro pelo clube inglês. Os outros gols do City foram marcados por McAidoo, Rayan Cherki e novamente por Samba.
Veja gol de Allan
Veja os outros gols do Manchester City
Allan chegou ao City nesta janela
Allan chegou ao Manchester City nesta janela de transferências após se destacar pelo Palmeiras. Aos 22 anos, o brasileiro assinou contrato até junho de 2031 e foi contratado por 40 milhões de euros, em negociação que pode chegar a esse valor com bônus. O jogador deixou o Verdão após 96 partidas como profissional, com nove gols, 12 assistências e dois títulos do Campeonato Paulista. No City, chega como opção para o lado direito do ataque após a saída de Savinho para o Tottenham.
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