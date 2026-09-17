Seis meses após deixar o comando do Cruzeiro, o técnico Tite foi apresentado pelo Botafogo, na manhã desta quinta-feira (17). Em sua primeira entrevista como treinador do Glorioso, ele avaliou sua passagem pela Toca da Raposa II.

– Não vou entrar em detalhes. Nos últimos trabalhos, o Cruzeiro em três meses nós fomos campeões mineiros ganhando do Atlético, trazendo uma série de jovens para jogar, inclusive o Otávio, dando oportunidade – disse o treinador em sua apresentação.

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– Não teve um bom início de Campeonato Brasileiro porque não dá para ganhar todo, não dá para ter todas as variáveis. Mas mantendo a saúde e não fazendo os atletas virem antes para expô-los – prosseguiu Tite sobre sua passagem pelo Cruzeiro.

Tite está livre desde março, quando deixou o Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Uma das críticas que recebeu no trabalho em Belo Horizonte também foi tema da coletiva de apresentação do treinador. Ele foi questionado sobre a participação dos seus auxiliares no trabalho.

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— Sempre, em todos os processos, a decisão, inclusive, ela é dura e ela é solitária. Ela é intransferível, inegociável e tudo que possa transparecer. O que tem, sim, é uma equipe de trabalho que te traz e te municia de informações. Por exemplo, ontem, o Belão fez, no primeiro tempo, uma plataforma, um modelo, veio para o segundo de uma outra forma, nós viemos, e no transcurso do jogo a conversa era constante com o auxiliar, com o Marcelo. Então, isso faz parte, isso é trabalhar em equipe – explicou.

Estatísticas de Tite pelo Cruzeiro

Contratado no fim de 2025 para substituir Leonardo Jardim, Tite ficou no Cruzeiro por apenas 17 partidas. Nesse período, teve 52,9% de aproveitamento, com oito vitórias, três empates e seis derrotas, com a conquista do título do Campeonato Mineiro.

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