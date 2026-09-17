Análise: Entre domínio, sofrimento e pênaltis, Atlético mostra força para avançar na Sul-Americana

O Atlético avançou na Copa Sul-Americana em uma partida com várias nuances. O Galo venceu o Santos por 4 a 2 no tempo normal e, depois, levou a melhor por 3 a 1 nos pênaltis. A partida mostrou um Atlético com muita força para buscar a desvantagem construída no jogo de ida e, principalmente, a força da equipe jogando em casa ao lado do seu torcedor. Depois de uma primeira etapa dominante, o Galo encontrou dificuldades no segundo tempo, mas mostrou poder de reação para buscar o gol que levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, Gabriel Delfim apareceu como herói e ajudou a equipe a confirmar a classificação.

O Atlético deixa o confronto fortalecido pela reação e pela maneira como conseguiu superar um cenário adverso. Jogando ao lado da torcida, a equipe mostrou novamente a força que possui na Arena MRV e chega embalada para a próxima fase, com o objetivo de buscar uma vaga na tão sonhada final da Copa Sul-Americana.

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Primeiro tempo

Se existia um melhor cenário para o Atlético, ele aconteceu. O árbitro apitou o início da partida e, logo no primeiro ataque, o Galo marcou e diminuiu a desvantagem. Fred recebeu no meio-campo e encontrou Bernard livre. O atacante dominou, fintou um marcador e bateu para abrir o placar com menos de um minuto de jogo.

O gol inflamou ainda mais a Arena MRV, que já estava mobilizada em busca da virada. O Atlético aproveitou o embalo e permaneceu no campo de ataque, pressionando o Santos e buscando ampliar a vantagem.

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O Galo manteve o volume ofensivo, ocupou o campo de ataque e conseguiu marcar novamente aos 20 minutos. Fred fez mais uma bela jogada individual, passou por um marcador ainda no campo de defesa e rolou para Reinier, que bateu firme, sem chances para Brazão.

O Atlético conseguiu aquilo que precisava para, ao menos, levar a decisão para os pênaltis em apenas 20 minutos. Com os dois gols marcados, o Galo igualou o placar agregado e colocou o Santos novamente em uma situação de pressão.

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Depois de sofrer os dois gols, o Santos passou a sair mais para o jogo e conseguiu diminuir a desvantagem. Em uma cobrança de falta, a bola desviou em Lyanco e enganou o sistema defensivo atleticano, terminando no fundo das redes. O gol recolocou o Peixe em vantagem no placar agregado.

Com o Atlético novamente precisando buscar o resultado, a equipe voltou a comandar as ações e a se posicionar no campo ofensivo. O Galo aumentou a pressão e encontrou espaço justamente quando o Santos se expôs.

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Em uma rápida transição, o Atlético foi novamente eficiente. Lodi recebeu livre pelo lado esquerdo e cruzou para Reinier, que finalizou de primeira para marcar o terceiro gol do Galo e colocar a equipe novamente à frente no confronto.

O primeiro tempo foi extremamente movimentado, com um Atlético agressivo desde o início e eficiente para transformar o volume ofensivo em gols. O Galo soube aproveitar os espaços, criou caminhos para superar a defesa santista e, em 45 minutos, conseguiu deixar o confronto novamente empatado no placar agregado e completamente em aberto para a segunda etapa.

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Reinier comemora gol contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, os primeiros minutos foram de um Santos que voltou procurando o ataque e tentando criar investidas ofensivas. O Atlético, por outro lado, não tinha tanta pressa na construção de suas jogadas. A equipe valorizava mais a posse de bola quando a tinha e procurava pensar mais as jogadas, diferente do primeiro tempo, quando buscava acelerar as ações constantemente.

O Atlético esbarrava em uma marcação santista que parecia ter voltado do intervalo mais encaixada e organizada. O Galo não conseguia criar e encontrar os mesmos espaços que teve na primeira etapa, enquanto o Santos passou a controlar melhor as ações da partida.

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O Peixe seguiu com maior controle no segundo tempo, enquanto o Atlético encontrava muitas dificuldades para manter a posse e criar oportunidades. Com volume e presença ofensiva, o Santos conseguiu chegar ao gol que o colocou novamente à frente no placar agregado. Arthur encontrou um belo passe, Lyanco tentou fazer o corte, mas não conseguiu, e a bola chegou até Gabigol. Com muita frieza, o atacante deslocou Gabriel Delfim e colocou o Santos novamente em vantagem.

Com a desvantagem no placar agregado e a eliminação momentânea, o Atlético precisou mudar a postura e correr atrás do resultado. O Galo não apresentava a mesma capacidade de criação do primeiro tempo, mas demonstrou espírito de reação. Na base da insistência e do sofrimento, a equipe conseguiu encontrar o gol que levou a decisão para os pênaltis. Cuello apareceu na área e marcou de cabeça, deixando o confronto novamente empatado no agregado.

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Nas penalidades, surgiu um herói. Gabriel Delfim, reserva que substituiu Éverson, foi decisivo para a classificação atleticana. O goleiro defendeu três cobranças e teve participação fundamental para colocar o Galo nas semifinais da Copa Sul-Americana. Delfim mostrou a importância de um elenco que consegue contar com seus jogadores quando mais precisa.

O Atlético mostrou todo o seu poder de reação diante do Santos. A equipe teve um primeiro tempo de muita intensidade, volume ofensivo e domínio, mas encontrou dificuldades na segunda etapa diante de um adversário mais organizado. Ainda assim, mesmo sem conseguir repetir o desempenho dos primeiros 45 minutos, o Galo teve espírito para buscar o gol no momento mais complicado e levar a decisão para os pênaltis.

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A classificação representa a força do Atlético em uma partida de alta pressão. Depois de sair atrás por 2 a 0 no confronto de ida, o Galo conseguiu reagir na Arena MRV, igualou o placar agregado, levou a decisão para as penalidades e confirmou a vaga nas semifinais. O resultado também reforça a força do Atlético dentro da Arena MRV. Jogando em casa, o Galo segue como uma equipe muito difícil de ser batida e mostrou mais uma vez a força que possui diante de sua torcida. Em uma noite de pressão, sofrimento e emoção, o Atlético conseguiu transformar a atmosfera do estádio em combustível para buscar uma reação que parecia cada vez mais complicada e confirmar a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana.

Reinier celebra gol contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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