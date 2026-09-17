Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

De quase colapso à elite: como o Deportivo A Coruña reconstruiu o clube

Clube espanhol reorganizou as contas, investiu na formação e voltou à elite espanhola

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 14:20
Favorite o Lance! no Google
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Jogadores do A Coruña comemorando gol (Foto: Reprodução/Instagram)

Poucos anos separam o Deportivo A Coruña de dois momentos completamente diferentes. No início dos anos 2000, o clube estava entre os principais da Espanha, com título nacional e presença frequente na Champions League. Depois, veio a crise: dívidas superiores a 160 milhões de euros, queda de receitas e rebaixamentos que levaram a equipe à terceira divisão.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Em 2013, o Deportivo entrou em recuperação judicial. A situação começou a mudar com a entrada da Abanca, inicialmente como financiadora e, posteriormente, como principal acionista. A instituição participou da reorganização das dívidas e realizou novos aportes para fortalecer o clube. Em 2024, o Deportivo encerrou o processo de recuperação judicial, antecipando o fim de um acordo que poderia se estender até 2048.

continua após a publicidade

Investimento na estrutura e formação

A retomada também passou por investimentos no futebol. Desde a chegada da Abanca, mais de 50 milhões de euros foram destinados a Abegondo, centro de treinamento que reúne as equipes profissionais e as categorias de base.

O investimento em estrutura faz parte desse processo, já que a formação e o desenvolvimento dos atletas dependem de um ambiente preparado para atender às diferentes etapas da carreira.

continua após a publicidade

– Quando falamos em desenvolvimento de atletas, a estrutura tem um papel fundamental. Um centro de treinamento bem planejado oferece melhores condições para o trabalho diário, desde as categorias de base até o profissional, e cria um ambiente adequado para que o clube consiga desenvolver seus jogadores e fortalecer seu projeto esportivo – afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Jogadores do A Coruña comemorando gol (Foto: Reprodução/Instagram)

A formação de jogadores ganhou espaço nesse processo. Na campanha que levou o Deportivo de volta à elite, nove atletas formados pelo clube tiveram minutos na equipe, enquanto a direção estabeleceu como meta manter pelo menos 25% do elenco com passagem de dois anos ou mais por Abegondo.

continua após a publicidade

– Quando investimos na base, estamos investindo no desenvolvimento do clube. A estrutura é fundamental para que o atleta tenha condições de se desenvolver dentro e fora de campo, mas também precisamos criar um caminho para que esses jovens enxerguem no clube uma oportunidade real de chegar ao profissional. O objetivo é formar jogadores, fortalecer o time e, ao mesmo tempo, construir um patrimônio esportivo para o clube – afirma Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

Para Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol, o caso mostra como a formação pode fazer parte de uma estratégia de gestão e sustentabilidade financeira.

continua após a publicidade

– Quando um clube profissionaliza sua gestão, a formação passa a ser também uma questão de planejamento. Investir na base não significa apenas formar jogadores para o time principal, mas criar ativos, reduzir a dependência de grandes contratações e construir uma fonte de receita que pode ser importante para a sustentabilidade do clube.

O resultado apareceu dentro de campo. Em maio de 2026, o Deportivo confirmou o retorno à Primeira Divisão espanhola, oito anos depois de deixar a elite.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Valverde e Tchouaméni pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

Futebol Internacional

Tchouaméni e Valverde dão fim a tensão no Real Madrid

Há 2 minutos
Camisa 10 esteve de fora da partida de volta contra o Atlético (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Efeito carma? As provocações de Neymar que deram errado

Há 15 minutos
Noah Atubolu em ação pelo Frankfurt (Foto: Divulgação/Instagram)

Futebol Internacional

Conheça Noah Atubolu, goleiro que virou carrasco dos pênaltis na Alemanha

Há 45 minutos
Alviverde eliminou a LDU nos pênaltis no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Foto: Abraão Soares/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Fora de Campo

Deyverson se pronuncia após gesto em LDU x Palmeiras

Há 2 horas
Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação nos pênaltis na Libertadores

Futebol Internacional

Imprensa europeia se rende ao Palmeiras após drama na Libertadores: 'Prevaleceu'

Há 2 horas
Vini Jr em ação no jogo entre Real Madrid e Elche por La Liga

Futebol Internacional

Vini Jr. admite má fase no Real Madrid antes do clássico: 'Não posso errar tanto'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Raphinha dribla Unai Simón antes de fazer gol em Barcelona x Athletic Bilbao, pela La Liga

Barcelona decide futuro de Raphinha após início de temporada

Vini Jr e Mbappé usando a camisa "TodosSomosCaballas" (Foto: Reprodução/X)

Mbappé explica boicote a camisa de apoio a Ceuta antes de jogo do Real Madrid

Timão disputará somente o Brasileião até o fim da temporada de 2026 (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Jornais europeus detonam Memphis após pênalti perdido

Liga Europa 2026/2027 - Levski Sofia x Salzburg

Levski Sofia x Salzburg: horário e onde assistir

Timão disputará somente o Brasileião até o fim da temporada de 2026 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Benja ironiza Memphis por eliminação do Corinthians

Memphis Depay durante a partida

Europeus reagem a pênalti perdido por Memphis na Libertadores: 'Fatal'

Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (17/09/2026)

Corinthians x Estudiantes pela Libertadores

Corinthians sofre 15ª eliminação na Neo Química Arena

Memphis Depay durante a partida

Memphis não passa por zona mista e gera multa ao Corinthians

Memphis Depay durante a partida

Memphis tem mais erros que acertos em pênaltis no Corinthians

Fernando Diniz durante Corinthians x Estudiantes

Diniz defende Memphis após pênalti perdido: 'Teve coragem'

Memphis ao errar pênalti na Libertadores

Corinthians perde bolada com queda nas quartas da Libertadores

Messi ergue taça da Copa dos Campeões com o Inter Miami

Após título com Inter Miami, Messi se isola como maior campeão da história