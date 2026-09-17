De quase colapso à elite: como o Deportivo A Coruña reconstruiu o clube
Clube espanhol reorganizou as contas, investiu na formação e voltou à elite espanhola
Poucos anos separam o Deportivo A Coruña de dois momentos completamente diferentes. No início dos anos 2000, o clube estava entre os principais da Espanha, com título nacional e presença frequente na Champions League. Depois, veio a crise: dívidas superiores a 160 milhões de euros, queda de receitas e rebaixamentos que levaram a equipe à terceira divisão.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Em 2013, o Deportivo entrou em recuperação judicial. A situação começou a mudar com a entrada da Abanca, inicialmente como financiadora e, posteriormente, como principal acionista. A instituição participou da reorganização das dívidas e realizou novos aportes para fortalecer o clube. Em 2024, o Deportivo encerrou o processo de recuperação judicial, antecipando o fim de um acordo que poderia se estender até 2048.
Investimento na estrutura e formação
A retomada também passou por investimentos no futebol. Desde a chegada da Abanca, mais de 50 milhões de euros foram destinados a Abegondo, centro de treinamento que reúne as equipes profissionais e as categorias de base.
O investimento em estrutura faz parte desse processo, já que a formação e o desenvolvimento dos atletas dependem de um ambiente preparado para atender às diferentes etapas da carreira.
– Quando falamos em desenvolvimento de atletas, a estrutura tem um papel fundamental. Um centro de treinamento bem planejado oferece melhores condições para o trabalho diário, desde as categorias de base até o profissional, e cria um ambiente adequado para que o clube consiga desenvolver seus jogadores e fortalecer seu projeto esportivo – afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma.
A formação de jogadores ganhou espaço nesse processo. Na campanha que levou o Deportivo de volta à elite, nove atletas formados pelo clube tiveram minutos na equipe, enquanto a direção estabeleceu como meta manter pelo menos 25% do elenco com passagem de dois anos ou mais por Abegondo.
– Quando investimos na base, estamos investindo no desenvolvimento do clube. A estrutura é fundamental para que o atleta tenha condições de se desenvolver dentro e fora de campo, mas também precisamos criar um caminho para que esses jovens enxerguem no clube uma oportunidade real de chegar ao profissional. O objetivo é formar jogadores, fortalecer o time e, ao mesmo tempo, construir um patrimônio esportivo para o clube – afirma Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.
Para Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol, o caso mostra como a formação pode fazer parte de uma estratégia de gestão e sustentabilidade financeira.
– Quando um clube profissionaliza sua gestão, a formação passa a ser também uma questão de planejamento. Investir na base não significa apenas formar jogadores para o time principal, mas criar ativos, reduzir a dependência de grandes contratações e construir uma fonte de receita que pode ser importante para a sustentabilidade do clube.
O resultado apareceu dentro de campo. Em maio de 2026, o Deportivo confirmou o retorno à Primeira Divisão espanhola, oito anos depois de deixar a elite.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Tchouaméni e Valverde dão fim a tensão no Real MadridHá 2 minutos
Fora de Campo
Efeito carma? As provocações de Neymar que deram erradoHá 15 minutos
Futebol Internacional
Conheça Noah Atubolu, goleiro que virou carrasco dos pênaltis na AlemanhaHá 45 minutos
Fora de Campo
Deyverson se pronuncia após gesto em LDU x PalmeirasHá 2 horas
Futebol Internacional
Imprensa europeia se rende ao Palmeiras após drama na Libertadores: 'Prevaleceu'Há 2 horas
Futebol Internacional
Vini Jr. admite má fase no Real Madrid antes do clássico: 'Não posso errar tanto'Há 2 horas
Mais LANCE!