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Brazão quer Santos focado no Brasileirão e nega que Neymar tenha 'incendiado' duelo contra o Atlético-MG

Goleiro espera que o Peixe engate mais vitórias no Brasileirão, a única competição que o time disputa

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
17/09/2026 06:12
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Gabriel Brazão, goleiro do Santos
Gabriel Brazão, goleiro do Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O goleiro Gabriel Brazão, titular do Santos na eliminação para o Atlético-MG, nas quartas de final da Sul-Americana, foi mais um dos jogadores que lamentaram a derrota nos pênaltis na Arena MRV na noite desta quarta-feira (16). Depois do jogo, o jogador falou com a imprensa na zona mista do estádio e, entre outros assuntos, disse que o Peixe precisa focar no Brasileirão.

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— Focar no Campeonato Brasileiro. Foi um dia triste para nós, porque esperávamos muito deste campeonato. Trabalhar, trabalhar e focar — limitou-se a dizer o goleiro.

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O goleiro foi perguntado na zona mista se o fato de Neymar ter provocado os torcedores atleticanos que estavam na Vila Belmiro no jogo de ida, quando o Peixe venceu por 2 a 0, e o camisa 10, lesionado, estava no camarote, Brazão acredita que não.

— Temos que assumir a responsabilidade do jogo que fizemos e acho que não teve nada de incêndio, não — afirmou Gabriel Brazão.

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O Galo venceu por 4 a 2 no tempo regulamentar, mas, graças à vitória santista no jogo de ida, por 2 a 0, a vaga foi definida nos pênaltis: 3 a 1. Com a eliminação, o Peixe não disputa mais nada além do Brasileirão, campeonato em que vem de três vitórias seguidas e está no meio da tabela de classificação.

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O próximo jogo do Santos, e último antes da pausa para a Data Fifa, será neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, pela 29ª rodada.

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Gabriel Brazão, goleiro do Santos
Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress

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