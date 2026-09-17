Brazão quer Santos focado no Brasileirão e nega que Neymar tenha 'incendiado' duelo contra o Atlético-MG
Goleiro espera que o Peixe engate mais vitórias no Brasileirão, a única competição que o time disputa
O goleiro Gabriel Brazão, titular do Santos na eliminação para o Atlético-MG, nas quartas de final da Sul-Americana, foi mais um dos jogadores que lamentaram a derrota nos pênaltis na Arena MRV na noite desta quarta-feira (16). Depois do jogo, o jogador falou com a imprensa na zona mista do estádio e, entre outros assuntos, disse que o Peixe precisa focar no Brasileirão.
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— Focar no Campeonato Brasileiro. Foi um dia triste para nós, porque esperávamos muito deste campeonato. Trabalhar, trabalhar e focar — limitou-se a dizer o goleiro.
O goleiro foi perguntado na zona mista se o fato de Neymar ter provocado os torcedores atleticanos que estavam na Vila Belmiro no jogo de ida, quando o Peixe venceu por 2 a 0, e o camisa 10, lesionado, estava no camarote, Brazão acredita que não.
— Temos que assumir a responsabilidade do jogo que fizemos e acho que não teve nada de incêndio, não — afirmou Gabriel Brazão.
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O Galo venceu por 4 a 2 no tempo regulamentar, mas, graças à vitória santista no jogo de ida, por 2 a 0, a vaga foi definida nos pênaltis: 3 a 1. Com a eliminação, o Peixe não disputa mais nada além do Brasileirão, campeonato em que vem de três vitórias seguidas e está no meio da tabela de classificação.
O próximo jogo do Santos, e último antes da pausa para a Data Fifa, será neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, pela 29ª rodada.
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