Entenda por que Klopp convocou 44 jogadores para a Alemanha

Jürgen Klopp chamou atenção logo em sua primeira convocação como técnico da Alemanha. Para os quatro primeiros compromissos no comando da seleção, o treinador anunciou uma lista com 44 jogadores, divididos em dois grupos. A estratégia faz parte de um sistema de rotação planejado para os quatro jogos da Liga das Nações.

A ideia de Klopp é utilizar grupos diferentes nas partidas. Depois dos dois primeiros confrontos, alguns jogadores deixarão o centro de treinamento da seleção e serão substituídos por atletas que integrarão o segundo grupo.

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— Não temos um time principal e um time reserva. Queremos vencer todas as quatro partidas. Ficamos muito impressionados com o talento aqui. Tanto que nem todos conseguiram entrar no elenco principal. A lista do time sub-21 será anunciada amanhã. Há também muitos jovens jogadores extraordinários lá — explicou Klopp, na sede da Federação Alemã de Futebol, em Frankfurt.

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Por que Klopp convocou 44 jogadores?

A convocação extensa está diretamente relacionada ao calendário da Alemanha. O primeiro grupo será utilizado nos jogos contra Holanda, em Amsterdã, no dia 24 de setembro, e Grécia, em Augsburg, três dias depois.

Para os dois compromissos seguintes, a seleção terá uma nova composição. O segundo grupo enfrentará a Sérvia, em Munique, no dia 1º de outubro, antes de encerrar a fase de grupos diante da Grécia, em Salônica, no dia 4.

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Klopp, portanto, não montou uma lista de 44 jogadores para manter todos simultaneamente à disposição durante os quatro jogos. A convocação foi estruturada para permitir a troca de parte do grupo depois das duas primeiras partidas.

Quem está no primeiro grupo?

Entre os principais nomes da primeira lista estão Joshua Kimmich, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck e Serge Gnabry. O grupo também conta com jovens que podem fazer suas primeiras aparições pela seleção.

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Marc-André ter Stegen é outro destaque. O goleiro retorna à Alemanha depois de 15 meses e será o titular inicialmente escolhido por Klopp.

O treinador também explicou que Musiala, Gnabry e Schlotterbeck devem permanecer com o grupo após os dois primeiros jogos para recuperar ritmo depois de lesões recentes.

Entre os possíveis estreantes aparecem nomes como Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Derry Scherhant, Younes Ebnoutalib, Finn Jeltsch, Felix Keidel, Vitaly Janelt e Mika Baur.

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Segundo grupo terá Wirtz e jovens talentos

A segunda relação será liderada por Florian Wirtz, além de nomes como Saïd El Mala e Nick Woltemade. O grupo também reúne outros jogadores jovens, como Finn Jeltsch, Tom Bischof, Brajan Gruda e Aleksandar Pavlovic.

A convocação faz parte do processo de reformulação que Klopp pretende conduzir na seleção alemã depois da última Copa do Mundo. Manuel Neuer e Antonio Rüdiger deixaram a equipe nacional, embora 15 jogadores que participaram daquele Mundial ainda façam parte do grupo.

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Jurgen Klopp, técnico da Alemanha (Foto: Reprodução)

Lista da Alemanha para os quatro jogos

Primeiro grupo — Holanda e Grécia

Goleiros: Finn Dahmen, Alexander Nübel e Marc-André ter Stegen.

Defensores: Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu e Josha Vagnoman.

Meio-campistas: Nadiem Amiri, Bambasé Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade e Anton Stach.

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Atacantes: Younes Ebnoutalib e Kai Havertz.

Segundo grupo — Sérvia e Grécia

Goleiros: Noah Atubolu, Finn Dahmen e Jonas Urbig.

Defensores: Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum e Malick Thiaw.

Meio-campistas: Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Saïd El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant e Florian Wirtz.

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