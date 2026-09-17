PC Oliveira esclarece polêmica em jogo de quarta-feira (16)

O Grêmio perdeu por 3 a 2 para o Botafogo nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixou o campo reclamando da arbitragem. O principal lance questionado pelo clube foi o gol de Carlos Vinícius, anulado aos 45 minutos do segundo tempo por impedimento.

A jogada foi revisada pelo árbitro de vídeo com auxílio da tecnologia de impedimento semiautomático. A análise apontou irregularidade na posição do centroavante gremista, com a marcação baseada na referência do ombro do jogador.

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Durante o programa 'Troca de Passes', o comentarista de arbitragem PC Oliveira explicou o funcionamento do sistema e esclareceu que a marcação de impedimento está correta. Segundo PC, a tecnologia trabalha a partir de uma análise computadorizada e pode apresentar uma situação em que os jogadores estejam exatamente na mesma linha.

— O sistema, por ser computadorizado, o resultado vai ser sempre zero ou um. A linha da defesa com o toque do atacante foi exatamente 0 e 0. Ou seja, a máquina entendeu que os dois jogadores estavam numa posição diferenciada? Não. Não conseguiu diferenciar. 0 e 0, a linguagem, que é binária, vai dar o quê? Mesma linha — explicou.

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O comentarista também afirmou que a discussão não deve se limitar à aparência das linhas exibidas na transmissão. Para PC Oliveira, uma das limitações está relacionada ao momento exato em que a bola deixa o pé do jogador e à utilização dos frames para determinar a posição.

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Ele explicou que, em situações muito ajustadas, a tecnologia pode precisar de uma análise mais precisa do instante do toque na bola. Na avaliação do comentarista, uma câmera adicional poderia contribuir para aumentar a precisão em determinados lances.

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— É uma crítica ao sistema, de um sistema usado pelo mundo afora. O ideal seria uma outra câmera no momento do toque da bola — afirmou.

Linha de impedimento semiautomático marcado em Botafogo e Grêmio (Foto: Reproduçaõ)

Referência do impedimento não é necessariamente o ombro

Outro ponto abordado pelo comentarista foi a utilização do ombro como referência nos lances de impedimento. PC Oliveira explicou que, de acordo com a regra, a análise não considera qualquer parte do braço como referência para determinar uma posição irregular.

Segundo ele, a referência utilizada pelo VAR é o ponto inferior da axila, justamente para diferenciar a parte do corpo que pode ser utilizada para marcar um gol das regiões que não são consideradas.

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— Para lances de mão, para o VAR, ele tem que avaliar sempre o ponto inferior da axila do jogador. Por isso muita gente fala: 'A imagem está cortando o braço do jogador?'. Não necessariamente. Ela está na referência do ponto inferior da axila — explicou.

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