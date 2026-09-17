Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: acompanhe a apresentação do zagueiro Gabriel Pereira no Vasco

Jogador chega emprestado ao Vasco com opção de compra que pode se tornar obrigação

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 12:03
Favorite o Lance! no Google
Gabriel foi o sexto e último reforço do Vasco nesta janela de transferências
Gabriel foi o sexto e último reforço do Vasco nesta janela de transferências (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco apresenta nesta quinta-feira (17), a partir de 13h (de Brasília), o zagueiro Gabriel Pereira, sexto e último reforço do Vasco nesta janela de transferência. O jogador estará à disposição do técnico Pedro Emanuel já neste sábado (19), diante do Coritiba, às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O defensor também poderá ser relacionado para as semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

➡️ Vasco já supera planejamento financeiro com premiações nas Copas em 2026; veja os valores

Assista à coletiva de apresentação de Gabriel Pereira no Vasco

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Gabriel Pereira chega ao Vasco por empréstimo, com opção de compra que pode se tornar obrigatória caso determinadas metas previstas em contrato sejam atingidas. Os objetivos estabelecidos são considerados baixos, o que permite ao clube, que atravessa um momento financeiro delicado, postergar um eventual investimento para adquirir o jogador em definitivo.

continua após a publicidade

O zagueiro construiu uma forte relação com o Copenhague e é considerado um dos destaques da equipe pela torcida. Durante sua passagem pela Dinamarca, conquistou títulos, disputou a Champions League e acumulou 98 partidas, nove gols e três assistências pelo clube. Na temporada 2024/25, foi campeão do Campeonato Dinamarquês e da Copa da Dinamarca.

Gabriel Pereira em seu desembarque no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco
Gabriel Pereira em seu desembarque no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco (Foto: Reprodução/Vasco)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Revelado pelo Volta Redonda, Gabriel Pereira deixou o Brasil em 2021 para atuar pelo Vilafranquense, de Portugal. Na sequência, passou pelo Gil Vicente antes de chegar ao Copenhague, em 2024. No clube dinamarquês, viveu o principal momento da carreira até aqui e agora retorna ao futebol brasileiro para defender o Vasco.

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Vasco comemoram classificação contra o Vitória

Vasco

Vasco já supera planejamento financeiro com premiações nas Copas em 2026; veja os valores

Há 7 horas
Coutinho antes do Vasco golear o Santos por 6 a 0 no Brasileirão de 2025

Fora de Campo

Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após eliminação do Santos

Há 14 horas
Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Futebol Internacional

Forlán corta seis jogadores do Brasileirão da lista final do Uruguai

Há 17 horas
Alan Lescano durante treino do Vasco

Vasco

Vasco poderá inscrever reforços para a semifinal da Sul-Americana?

Há 18 horas
Robert Renan comemora gol marcado pelo Vasco contra o Fluminense no segundo jogo da semifinal do Carioca

Vasco

Vasco planeja comprar Robert Renan em definitivo, mas ainda avalia outros dois emprestados

Há 19 horas
Torcida do Vasco na primeira partida entre Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil, no Maracanã

Vasco

Vasco x Boca Juniors: onde o Cruz-Maltino deve mandar a semifinal da Sul-Americana?

Há 20 horas
Mais LANCE!
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Erro do River Plate beneficia rival e impede reforço do Vasco de jogar na Sul-Americana

Jogadores do Vasco entram no campo para a partida contra o Vitória

Por que o Vasco não vai poder jogar a semifinal da Sul-Americana em São Januário?

Andrey - Vasco x Ponte Preta

Andrey, ex-Vasco, vence processo na Fifa e gera transfer ban em time asiático

Zagueiro Henrique comemora gol do Vasco no Brasileirão de 2004

Morre Henrique, zagueiro multicampeão pelo Vasco em 2000

Andrés Gómez, Puma e Paulo Henrique comemoram gol do Vasco contra o Vitória

Vasco tem 'três decisões' no Brasileirão antes de voltar as atenções para as Copas

Jogadores de São Paulo e Boca Juniors durante partida

Vasco conhece adversário da semifinal da Sul-Americana

Cruz-Maltino não sofreu gols nas quartas de finais (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Vasco x Boca Juniors: datas e informações da semifinal da Sul-Americana

Torcedor vascaíno com bandeirão antes de Vasco e Fluminense

Sem São Januário, Maracanã é prioridade do Vasco para semifinal da Sul-Americana

Pedro Emanuel após a classificação do Vasco para a semifinal da Sul-Americana

Pedro Emanuel destaca força do Vasco em São Januário: 'É difícil qualquer um passar aqui'

Vargas recebe cruzamento livre e marca o segundo gol do Universidad de Chile, selando a vitória.

Vasco volta às semifinais da Sul-Americana após 15 anos; relembre

Torcedor criticando Coutino em cartaz durante jogo do Vasco em São Januário

Torcedor critica Coutinho em vitória do Vasco sobre o Santa Fe: '30 moedas'

Equipe do Vasco perfilada para o confronto contra o Ind. Santa Fe pela Sul-Americana.

Veja quanto o Vasco receberá após se classificar às semifinais da Sul-Americana

Bruno Duarte comemora seu primeiro gol marcado pelo Vasco

Vasco vence o Ind. Santa Fe e avança para a semifinal da Sul-Americana