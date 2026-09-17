O Vasco apresenta nesta quinta-feira (17), a partir de 13h (de Brasília), o zagueiro Gabriel Pereira, sexto e último reforço do Vasco nesta janela de transferência. O jogador estará à disposição do técnico Pedro Emanuel já neste sábado (19), diante do Coritiba, às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O defensor também poderá ser relacionado para as semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

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Gabriel Pereira chega ao Vasco por empréstimo, com opção de compra que pode se tornar obrigatória caso determinadas metas previstas em contrato sejam atingidas. Os objetivos estabelecidos são considerados baixos, o que permite ao clube, que atravessa um momento financeiro delicado, postergar um eventual investimento para adquirir o jogador em definitivo.

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O zagueiro construiu uma forte relação com o Copenhague e é considerado um dos destaques da equipe pela torcida. Durante sua passagem pela Dinamarca, conquistou títulos, disputou a Champions League e acumulou 98 partidas, nove gols e três assistências pelo clube. Na temporada 2024/25, foi campeão do Campeonato Dinamarquês e da Copa da Dinamarca.

Gabriel Pereira em seu desembarque no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco (Foto: Reprodução/Vasco)

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Revelado pelo Volta Redonda, Gabriel Pereira deixou o Brasil em 2021 para atuar pelo Vilafranquense, de Portugal. Na sequência, passou pelo Gil Vicente antes de chegar ao Copenhague, em 2024. No clube dinamarquês, viveu o principal momento da carreira até aqui e agora retorna ao futebol brasileiro para defender o Vasco.

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