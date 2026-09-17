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AO VIVO: Botafogo apresenta Tite como novo técnico

Treinador assinou com a SAF contrato até o fim de 2028

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 10:19
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Tite é o novo técnico do Botafogo
Tite é o novo técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo apresenta, na manhã desta quinta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, Tite como novo técnico para a sequência da temporada. Ele concederá entrevista coletiva em seu primeiro dia de trabalho no Glorioso e iniciará os trabalhos de olho no jogo de sábado (19), contra o Mirassol, fora de casa. Assista ao vivo!

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Tite chega ao Botafogo acompanhado do auxiliar Matheus Bachi e do preparador físico Fábio Mahseredjian. A nova comissão técnica terá o suporte dos profissionais que já trabalhavam no clube, enquanto Rodrigo Bellão passa a integrar a equipe permanente.

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A contratação acontece em um momento de alerta para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a diretoria alvinegra planejava manter Rodrigo Bellão como interino até o fim da temporada, mas a sequência de resultados fez a SAF buscar um novo comandante.

O perfil definido pelo clube era de um técnico brasileiro e experiente. Tite encabeçou a lista de opções e foi escolhido para assumir o trabalho.

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Tite estava sem clube desde março deste ano, quando deixou o comando do Cruzeiro. Pelo time mineiro, o treinador comandou 17 partidas, com oito vitórias, três empates e seis derrotas. O novo técnico do Botafogo também tem no currículo seis anos à frente da Seleção Brasileira, tendo comandado a equipe nos ciclos das Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Tite é o novo técnico do Botafogo
Tite é o novo técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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