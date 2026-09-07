A briga contra o rebaixamento começa a ganhar contornos mais definidos no Brasileirão de 2026. De acordo com as projeções do Departamento de Matemática da UFMG, alguns clubes já aparecem com percentuais elevados de queda para a Série B. Após a atuação na 26ª rodada, o Vasco é um deles.

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Entre os clubes de maior torcida, o Cruz-Maltino é quem aparece na situação mais delicada. O time tem 59,5% de probabilidade de terminar a competição entre os quatro últimos colocados, segundo o levantamento.

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Embora classificada às semifinais da Copa do Brasil, a equipe perdeu para o Fluminense no clássico de sábado (5), no Maracanã, e aparece na 17ª posição, já no Z-4. O Mirassol venceu o Coritiba de virada, conseguindo dar um respiro na luta contra o rebaixamento.

A Chapecoense lidera a lista, com 97,4% de risco de rebaixamento. O Remo aparece logo atrás, com 83,6%, enquanto o Internacional completa o grupo dos três primeiros, com 73,1%.

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Gabriel Mercado do Internacional, lamenta a derrota após a partida entre Internacional e Santos, pela 26a rodada do Campeonato Brasileiro 2026, no Estádio Beira-Rio neste domingo 06. (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

Veja os times com maior risco de rebaixamento

Chapecoense — 97,4%

Remo — 83,6%

Internacional — 73,1%

Vasco — 59,5%

Mirassol — 25,6%

Grêmio — 20,5%

Vitória — 15,3%

Corinthians — 8,9%

Santos — 6,0%

Botafogo — 5,7%

São Paulo — 2,6%

Bragantino — 1,1%

Coritiba — 0,40%

Atlético-MG — 0,26%

O cenário também chama atenção para Grêmio e Vitória, que aparecem com mais de 15% de possibilidade de queda. As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 20h (de Brasília), no Barradão, em um confronto direto na luta contra o Z-4.

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Já Corinthians, Santos e Botafogo têm percentuais abaixo de 10%, mas ainda não estão completamente livres do risco. Na outra ponta da tabela, Coritiba e Atlético-MG apresentam as menores probabilidades de rebaixamento entre os clubes listados, com 0,40% e 0,26%, respectivamente.

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Próxima rodada do Brasileirão

27ª rodada

11/09 — 21h: Coritiba x Athletico-PR 12/09 — 16h: Grêmio x Vasco 12/09 — 16h: Atlético-MG x Fluminense 12/09 — 17h: Chapecoense x Internacional 12/09 — 18h30: Palmeiras x São Paulo 12/09 — 20h30: Botafogo x Bragantino 12/09 — 21h: Santos x Cruzeiro 13/09 — 16h: Mirassol x Vitória 13/09 — 17h30: Corinthians x Flamengo 14/09 — 20h: Bahia x Remo

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