Vasco aparece entre os grandes com maior risco de rebaixamento no Brasileirão; veja os números
Com 59,5% de risco, Cruz-Maltino aparece atrás apenas de Chapecoense, Remo e Internacional na projeção
A briga contra o rebaixamento começa a ganhar contornos mais definidos no Brasileirão de 2026. De acordo com as projeções do Departamento de Matemática da UFMG, alguns clubes já aparecem com percentuais elevados de queda para a Série B. Após a atuação na 26ª rodada, o Vasco é um deles.
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Entre os clubes de maior torcida, o Cruz-Maltino é quem aparece na situação mais delicada. O time tem 59,5% de probabilidade de terminar a competição entre os quatro últimos colocados, segundo o levantamento.
Embora classificada às semifinais da Copa do Brasil, a equipe perdeu para o Fluminense no clássico de sábado (5), no Maracanã, e aparece na 17ª posição, já no Z-4. O Mirassol venceu o Coritiba de virada, conseguindo dar um respiro na luta contra o rebaixamento.
A Chapecoense lidera a lista, com 97,4% de risco de rebaixamento. O Remo aparece logo atrás, com 83,6%, enquanto o Internacional completa o grupo dos três primeiros, com 73,1%.
Veja os times com maior risco de rebaixamento
Chapecoense — 97,4%
Remo — 83,6%
Internacional — 73,1%
Vasco — 59,5%
Mirassol — 25,6%
Grêmio — 20,5%
Vitória — 15,3%
Corinthians — 8,9%
Santos — 6,0%
Botafogo — 5,7%
São Paulo — 2,6%
Bragantino — 1,1%
Coritiba — 0,40%
Atlético-MG — 0,26%
O cenário também chama atenção para Grêmio e Vitória, que aparecem com mais de 15% de possibilidade de queda. As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 20h (de Brasília), no Barradão, em um confronto direto na luta contra o Z-4.
Já Corinthians, Santos e Botafogo têm percentuais abaixo de 10%, mas ainda não estão completamente livres do risco. Na outra ponta da tabela, Coritiba e Atlético-MG apresentam as menores probabilidades de rebaixamento entre os clubes listados, com 0,40% e 0,26%, respectivamente.
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Próxima rodada do Brasileirão
27ª rodada
- 11/09 — 21h: Coritiba x Athletico-PR
- 12/09 — 16h: Grêmio x Vasco
- 12/09 — 16h: Atlético-MG x Fluminense
- 12/09 — 17h: Chapecoense x Internacional
- 12/09 — 18h30: Palmeiras x São Paulo
- 12/09 — 20h30: Botafogo x Bragantino
- 12/09 — 21h: Santos x Cruzeiro
- 13/09 — 16h: Mirassol x Vitória
- 13/09 — 17h30: Corinthians x Flamengo
- 14/09 — 20h: Bahia x Remo
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