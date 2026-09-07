De volta à Sul-Americana: Confira a programação semanal do Atlético

Após viver semanas intensas com compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, o Atlético volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. A equipe enfrenta o Santos pelas quartas de final da competição continental e, antes do jogo de volta, ainda terá um compromisso importante pelo Brasileirão.

As últimas semanas foram de grande intensidade para o Atlético, mas também trouxeram resultados positivos. O Galo conseguiu eliminar o maior rival, Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil e também apresentou uma evolução no Campeonato Brasileiro, apesar da derrota por 2 a 0 para o São Paulo no último fim de semana.

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Agora, a equipe volta a concentrar forças na competição continental. Nesta quarta-feira (9), o Atlético visita o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, na Arena MRV.

Quem avançar no confronto entre Atlético e Santos enfrentará, na semifinal, o vencedor do duelo entre Cienciano e Montevideo City Torque. O objetivo das equipes é garantir uma vaga na grande decisão da competição.

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Entre os dois jogos das quartas de final, no entanto, o Atlético ainda terá um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. O Galo recebe o Fluminense no próximo sábado, às 16h, na Arena MRV, pela 27ª rodada da competição.

A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca se recuperar da derrota para o São Paulo e, ao mesmo tempo, se aproximar ainda mais dos clubes que brigam por uma vaga na Copa Libertadores da próxima temporada.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (7) - Treino na Cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (8) - Treino na Cidade do Galo às 9h30 / Viagem para Santos às 14h30

Quarta-Feira (9) - Santos x Atlético às 19h - Ida - quartas de final - Sul-Americana (Vila Belmiro)

Quinta-Feira (10) - Retorno para Belo Horizonte às 00h30 / Treino na Cidade do Galo às 15h30

Sexta-Feira (11) - Treino na Cidade do Galo às 10h

Sábado (12) Atlético x Fluminense às 16h - 27° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

Domingo (13) - Treino na Cidade do Galo às 10h