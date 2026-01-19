Conteúdo Especial

O fim de semana foi de rodada recheada no futebol europeu, e muitos jogadores visados por clubes brasileiros no mercado da bola entraram em campo. Outros, porém, viram de fora os compromissos de suas equipes. O tempo de utilização, o desempenho e o resultado dos respectivos times podem dar indícios importantes sobre o futuro desses atletas na janela. Pensando nisso, o Lance! fez um resumo da participação de alvos de gigantes do Brasileirão. Confira abaixo.

Jhon Arias (Wolverhampton)

Meia-atacante colombiano de 28 anos, alvo de Fluminense e Palmeiras

Apesar de ter contribuído com gol e assistência em duelo como titular na Copa da Liga Inglesa, há cerca de uma semana, Jhon Arias voltou ao banco de reservas na rodada de domingo (18). O colombiano entrou a apenas 19 minutos do apito final no empate por 0 a 0 com o Newcastle. Vale ressaltar que o Wolverhampton vive ascensão, mas ainda encara situação muito difícil na Premier League. Por mais que não perca há quatro jogos, com três empates e uma vitória, é o lanterna da competição e está 14 pontos atrás do primeiro time fora da zona temida. A "aceitação" do rebaixamento poderia facilitar a negociação do meia, desejado por Fluminense e Palmeiras, já no meio desta temporada.

Jhon Arias faz o passe em jogo do Wolverhamptom na Premier League (Foto: Justin Tallis / AFP)

Enso González (Wolverhampton)

Ponta esquerda paraguaio de 20 anos, alvo do Botafogo

Apesar de defender o mesmo clube de Arias, González ainda não teve oportunidade de dividir campo com o colombiano na Premier League. Isso porque o jovem costuma atuar pela equipe sub-21 dos Wolves, que venceu o Norwich por 3 a 0 no fim de semana, com uma assistência do paraguaio. Em caso de transferência para o Botafogo, porém, pode ter a chance de voltar a atuar com frequência no futebol profissional, como já fazia no ex-time Libertad.

Enso González sorri durante treino do Wolverhampton (Foto: Divulgação / Wolves)

Lucas Paquetá (West Ham)

Meia brasileiro de 28 anos, alvo do Flamengo

Paquetá voltou a sentir lesão na lombar e não foi relacionado para duelo com o Tottenham. Na luta contra o rebaixamento, o West Ham venceu por 2 a 1 fora de casa. Para os torcedores do Flamengo, fica a dúvida se o resultado foi positivo ou negativo para o avanço das negociações entre o Rubro-Negro e o time londrino. Por um lado, o triunfo sem o meia pode ser um bom sinal para a "independência" da equipe de seu astro. Por outro, acende as esperanças de permanência na Premier League e, possivelmente, eleva a rejeição dos Hammers à negociação de qualquer peça importante.

Paquetá gesticula para companheiros de West Ham em amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott / AFP)

Igor Julio (West Ham)

Zagueiro brasileiro de 27 anos, alvo do Palmeiras

Igor Julio, monitorado pelo Palmeiras, ficou no banco de reservas durante os 90 minutos da partida. Em outras rodadas, o defensor, que está emprestado pelo Brighton, sequer apareceu entre os relacionados.

Igor Julio focado durante treino do West Ham (Foto: Divulgação / West Ham)

Guido Rodríguez (West Ham)

Volante argentino de 31 anos, alvo do Grêmio

Campeão do mundo com a Argentina, Rodríguez também não tem muito prestígio no elenco do West Ham e havia passado os quatro compromissos anteriores no banco de reservas do início ao fim. Dessa vez, porém, o alvo do Grêmio entrou para jogar os últimos 11 minutos do confronto com o Tottenham. E foi já com ele em campo que o time buscou a vitória nos acréscimos.

Guido Rodríguez faz trabalho físico em treino do West Ham (Foto: Divulgação / West Ham)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Meia-atacante argentino de 24 anos, alvo do Palmeiras

De forma surpreendente, Almada foi escalado como titular no jogo do Atlético de Madrid diante do Alavés — foi apenas a quinta vez na temporada de La Liga que isso aconteceu. O ex-Botafogo permaneceu em campo durante 61 minutos e foi substituído quando a equipe já vencia pelo placar final de 1 a 0. A escolha de Diego Simeone pode ser um indício de continuidade do argentino entre os colchoneros, apesar das notícias de que foi listado como "negociável" pelo clube.

Thiago Almada executa passe em jogo do Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero / AFP)

Lucas Torreira (Galatasaray)

Volante uruguaio de 29 anos, alvo do Atlético-MG

Torreira não jogou no fim de semana, pois estava suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Viu, então, sua equipe tropeçar e empatar em casa por 1 a 1 com o Gaziantep. O uruguaio é titular absoluto do Galatasaray, mas teve o desejo de buscar novos ares revelado por seu agente. No entanto, a saída não deve ser facilitada pelo clube turco, que briga pelo título nacional ponto a ponto com o rival Fenerbahçe. O resultado negativo ressalta a importância da presença do volante uruguaio.