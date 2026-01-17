Sem Paquetá, West Ham vence e torcedores mandam recado: 'Não precisamos'
Meia brasileiro aguarda negociações com o Flamengo
- Matéria
- Mais Notícias
Com as negociações entre West Ham e Flamengo ainda em andamento, Lucas Paquetá segue fora dos planos imediatos dos Hammers. O meia brasileiro não foi relacionado para as duas últimas partidas da equipe e, mesmo sem contar com o jogador, o time londrino conquistou um resultado importante que inflamou o discurso entre torcedores e bastidores do clube.
Relacionadas
- Futebol Internacional
West Ham vence clássico, e João Pedro marca; veja resumo do dia da Premier League
Futebol Internacional17/01/2026
- Futebol Internacional
Lenda do United celebra vitória no clássico: ‘Encantado’
Futebol Internacional17/01/2026
- Futebol Internacional
United detona City e sobe na tabela da Premier League
Futebol Internacional17/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Neste sábado (17), o West Ham venceu o Tottenham por 2 a 1, fora de casa, em clássico válido pela Premier League — triunfo que deu fôlego à equipe na luta contra o rebaixamento. Após o apito final, torcedores utilizaram as redes sociais para mandar um recado direto: o time não precisa de Paquetá e deveria liberá-lo para concluir a transferência ao Flamengo.
Vitória sem o brasileiro reforça discurso
Mesmo sem o camisa 10, o West Ham saiu na frente com Crysencio Summerville, em lance que contou com desvio da defesa adversária. Na volta do intervalo, os Spurs cresceram na partida e chegaram ao empate com Cristian Romero, que deixou tudo igual em 1 a 1.
Quando o clássico caminhava para um empate, uma confusão na área após cobrança de escanteio decidiu o confronto. Callum Wilson aproveitou a sobra e marcou o gol da vitória por 2 a 1.
Torcedores do West Ham mandam recado para Paquetá nas redes
.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias