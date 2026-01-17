Com as negociações entre West Ham e Flamengo ainda em andamento, Lucas Paquetá segue fora dos planos imediatos dos Hammers. O meia brasileiro não foi relacionado para as duas últimas partidas da equipe e, mesmo sem contar com o jogador, o time londrino conquistou um resultado importante que inflamou o discurso entre torcedores e bastidores do clube.

Neste sábado (17), o West Ham venceu o Tottenham por 2 a 1, fora de casa, em clássico válido pela Premier League — triunfo que deu fôlego à equipe na luta contra o rebaixamento. Após o apito final, torcedores utilizaram as redes sociais para mandar um recado direto: o time não precisa de Paquetá e deveria liberá-lo para concluir a transferência ao Flamengo.

Vitória sem o brasileiro reforça discurso

Mesmo sem o camisa 10, o West Ham saiu na frente com Crysencio Summerville, em lance que contou com desvio da defesa adversária. Na volta do intervalo, os Spurs cresceram na partida e chegaram ao empate com Cristian Romero, que deixou tudo igual em 1 a 1.

Quando o clássico caminhava para um empate, uma confusão na área após cobrança de escanteio decidiu o confronto. Callum Wilson aproveitou a sobra e marcou o gol da vitória por 2 a 1.

Lucas Paquetá não foi relacionado para as últimas duas partidas do West Ham (Foto: Paul Ellis/AFP)

Torcedores do West Ham mandam recado para Paquetá nas redes

.

