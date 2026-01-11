Cruzeiro coloca Gerson entre os 50 jogadores que mais movimentaram dinheiro na história
Meia vestirá a camisa do sétimo clube em sua carreira
Cruzeiro e Zenit chegaram a um acordo para chegada de Gerson ao clube mineiro por 30 milhões de euros (€ 27 milhões fixos, € 3 milhões em bônus). É a sexta transferência definitiva de sua carreira e a mais cara. No total, as transações envolvendo o meia somam € 119 milhões, montante que coloca o ex-Flamengo entre os 50 jogadores que mais movimentaram dinheiro na história do futebol.
Gerson é recepcionado pela torcida do Cruzeiro na Toca da Raposa II
Discreta? Veja como foi a passagem de Gerson, reforço do Cruzeiro, no Zenit e na Europa
Chegada de Gerson no Cruzeiro rende cifra milionária ao Fluminense
As transferências de Gerson
- Fluminense -> Roma (2016): € 18,5 milhões
- Roma -> Fiorentina (2018): empréstimo
- Roma -> Flamengo (2019): € 13 milhões
- Flamengo -> Marseille (2021): € 20,5 milhões
- Marseille -> Flamengo (2023): € 15 milhões
- Flamengo -> Zenit (2025): € 25 milhões
- Zenit -> Cruzeiro (2026): € 27 milhões
- Total: € 119 milhões
Os jogadores que mais movimentaram dinheiro na história
- 1° - Neymar: € 400 milhões
- 2° - Lukaku: € 369,2 milhões
- 3º - Cristiano Ronaldo: € 247 milhões
- 4º - Isak: € 246,1 milhões
- 5º - Dembelé: € 233 milhões
- 6º - João Félix: € 223,1 milhões
- 7º - Morata: € 216,4 milhões
- 8º - Griezmann: € 206 milhões
- 9º - De Ligt: € 197,5 milhões
- 10º - Matheus Cunha: € 192,2 milhões
- 43º - Gerson: € 119 milhões
Brasileiros que mais movimentaram dinheiro na história
- 1° - Neymar: € 400 milhões
- 2º - Matheus Cunha: € 192,2 milhões
- 3º - Philippe Coutinho: € 180,3 milhões
- 4º - Malcom: € 147,5 milhões
- 5º - Antony: € 132,75 milhões
- 6º - Paulinho (ex-Corinthians, Barcelona): € 126,9 milhões
- 7º - Gerson: € 119 milhões
Gerson, o mais caro da história do futebol brasileiro
A transação de Gerson do Zenit para o Cruzeiro também é a mais cara de um clube brasileiro na história. Após longa negociação, com intermédio de empresários influentes, os dois clubes acordaram a transferência, que acontece apenas seis meses depois de o clube russo pagar a multa rescisória do meia no Flamengo. O jogador não se adaptou bem ao futebol russo e, antes titular, perdeu espaço na Seleção Brasileira. Com isso, viu com bons olhos um retorno ao Brasil, com objetivo claro de disputar a próxima Copa do Mundo.
Maiores compras de clubes brasileiros na história
- Gerson (Zenit -> Cruzeiro): 27 milhões de euros (R$ 170 milhões)
- Vitor Roque (Barcelona -> Palmeiras): 25,5 milhões de euros (R$ 156 milhões)
- Samuel Lino (Atlético de Madrid -> Flamengo): 22 milhões de euros (R$ 141 milhões)
- Paulinho (Atlético -> Palmeiras): 18 milhões de euros (R$ 115 milhões)
- Ramón Sosa (Nottingham Forest -> Palmeiras): 12,5 milhões de euros (R$ 80 milhões)
