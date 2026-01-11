Conteúdo Especial

Cruzeiro e Zenit chegaram a um acordo para chegada de Gerson ao clube mineiro por 30 milhões de euros (€ 27 milhões fixos, € 3 milhões em bônus). É a sexta transferência definitiva de sua carreira e a mais cara. No total, as transações envolvendo o meia somam € 119 milhões, montante que coloca o ex-Flamengo entre os 50 jogadores que mais movimentaram dinheiro na história do futebol.

As transferências de Gerson

Fluminense -> Roma (2016): € 18,5 milhões

Roma -> Fiorentina (2018): empréstimo

Roma -> Flamengo (2019): € 13 milhões

Flamengo -> Marseille (2021): € 20,5 milhões

Marseille -> Flamengo (2023): € 15 milhões

Flamengo -> Zenit (2025): € 25 milhões

Zenit -> Cruzeiro (2026): € 27 milhões

Total: € 119 milhões

Os jogadores que mais movimentaram dinheiro na história

1° - Neymar: € 400 milhões

2° - Lukaku: € 369,2 milhões

3º - Cristiano Ronaldo: € 247 milhões

4º - Isak: € 246,1 milhões

5º - Dembelé: € 233 milhões

6º - João Félix: € 223,1 milhões

7º - Morata: € 216,4 milhões

8º - Griezmann: € 206 milhões

9º - De Ligt: € 197,5 milhões

10º - Matheus Cunha: € 192,2 milhões

43º - Gerson: € 119 milhões

Brasileiros que mais movimentaram dinheiro na história

1° - Neymar: € 400 milhões

2º - Matheus Cunha: € 192,2 milhões

3º - Philippe Coutinho: € 180,3 milhões

4º - Malcom: € 147,5 milhões

5º - Antony: € 132,75 milhões

6º - Paulinho (ex-Corinthians, Barcelona): € 126,9 milhões

7º - Gerson: € 119 milhões

➡️ Chegada de Gerson no Cruzeiro rende cifra milionária ao Fluminense

Gerson, o mais caro da história do futebol brasileiro

A transação de Gerson do Zenit para o Cruzeiro também é a mais cara de um clube brasileiro na história. Após longa negociação, com intermédio de empresários influentes, os dois clubes acordaram a transferência, que acontece apenas seis meses depois de o clube russo pagar a multa rescisória do meia no Flamengo. O jogador não se adaptou bem ao futebol russo e, antes titular, perdeu espaço na Seleção Brasileira. Com isso, viu com bons olhos um retorno ao Brasil, com objetivo claro de disputar a próxima Copa do Mundo.

Gerson tira foto com torcedores do Cruzeiro em recepção na Toca da Raposa (Foto: Rodney Costa / Zimel Press / Gazeta Press)

Maiores compras de clubes brasileiros na história