imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Grêmio inicia conversas com volante campeão da Copa de 2022

Guido Rodríguez, 31 anos, está em fim de contrato com West Ham

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 13/01/2026
07:10
Guido Rodríguez West Ham
imagem cameraGuido Rodríguez está sem espaço no West Ham. Foto: Divulgação/West Ham
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Grêmio abriu conversas para contratar o volante Guido Rodríguez, campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. O atleta de 31 anos está no West Ham, da Inglaterra.

Guido Rodríguez está em fim de contrato com o time inglês e tem vínculo até a metade deste ano. O Tricolor, contudo, vê o jogador com mercado na Europa e adota cautê-la na negociação.

A informação foi inicialmente divulgada pelo site Football Insider. De acordo com o portal britânico, o West Ham não tem interesse em renovar o contrato e pode até antecipar a saída do meio-campista.

De fato, no time inglês, Guido Rodríguez fez apenas 31 jogos, sendo 19 como titular, desde a metade de 2024. Na atual temporada, foram apenas sete partidas, com 261 minutos jogados, com média de 37 por confronto.

Carreira de Guido Rodríguez, alvo do Grêmio

Criado e revelado pelo River Plate, Guido Rodríguez estreou profissionalmente em 2014 e chegou a ser emprestado ao Defensa y Justicia antes de se transferir ao futebol mexicano. Por lá, atuou no Tijuana e América.

Em 2019, o volante se transferiu para o Real Betis, da Espanha, por quase cinco temporadas. Com boas atuações, foi convocado pela seleção argentina e conquistou o Mundial do Catar - ele jogou apenas contra o México, na primeira fase.

No time espanhol, foram nove gols e três assistências em 173 jogos. O meio-campista chegou ao West Ham em julho de 2024.

Guido Rodríguez atuando pela seleção argentina
Guido Rodríguez, em jogo pela seleção argentina. Divulgação/AFA

