O Grêmio abriu conversas para contratar o volante Guido Rodríguez, campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. O atleta de 31 anos está no West Ham, da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Guido Rodríguez está em fim de contrato com o time inglês e tem vínculo até a metade deste ano. O Tricolor, contudo, vê o jogador com mercado na Europa e adota cautê-la na negociação.

A informação foi inicialmente divulgada pelo site Football Insider. De acordo com o portal britânico, o West Ham não tem interesse em renovar o contrato e pode até antecipar a saída do meio-campista.

continua após a publicidade

De fato, no time inglês, Guido Rodríguez fez apenas 31 jogos, sendo 19 como titular, desde a metade de 2024. Na atual temporada, foram apenas sete partidas, com 261 minutos jogados, com média de 37 por confronto.

➡️ Veja mais notícias do Grêmio

Carreira de Guido Rodríguez, alvo do Grêmio

Criado e revelado pelo River Plate, Guido Rodríguez estreou profissionalmente em 2014 e chegou a ser emprestado ao Defensa y Justicia antes de se transferir ao futebol mexicano. Por lá, atuou no Tijuana e América.

continua após a publicidade

Em 2019, o volante se transferiu para o Real Betis, da Espanha, por quase cinco temporadas. Com boas atuações, foi convocado pela seleção argentina e conquistou o Mundial do Catar - ele jogou apenas contra o México, na primeira fase.

No time espanhol, foram nove gols e três assistências em 173 jogos. O meio-campista chegou ao West Ham em julho de 2024.