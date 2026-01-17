West Ham vence clássico, e João Pedro marca; veja resumo do dia da Premier League

Neste sábado (17), cinco partidas agitaram a tarde da 22ª rodada da Premier League. Com clássico, duelos equilibrados e emocionantes, o destaque da rodada foi a vitória do Chelsea sobre o Brentford, por 2 a 0, com golaço de João pedro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os destaques do dia, foi a vitória do West Ham sobre o Tottenham por 2 a 1. Sem Lucas Paquetá, que está em negociações com o Flamengo, os Hammers abriram o placar com Crysencio Summerville, que contou com desvio da zaga rival para marcar. No retorno do intervalo, os Spurs melhoraram e, com Cristian Romero, empataram o duelo em 1 a 1. Ao fim, em confusão na área após cobrança de escanteio, Callum Wilson aproveitou a sobra para desempatar o clássico em 2 a 1.

continua após a publicidade

Outro grande destaque foi a vitória do Chelsea sobre o Brentford, por 2 a 0, em Stamford Bridge. No primeiro tempo, João Pedro abriu o placar aos Blues com um belo gol ao aproveitar erro na saída de bola. O time da casa chegou perto de ampliar ainda no primeiro tempo, mas Garnacho perdeu gol na pequena área. No retorno do intervalo, os Bees melhoraram e quase empataram, mas Robert Sánchez fez grande defesa. Perto do fim, Liam Delap sofreu pênalti, que foi convertido por Cole Palmer, dando números finais a partida.

Com gol de João Pedro, o Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0, pela Premier League (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

Em Anfield, o Liverpool frustrou a torcida ao empatar com o Burnley em 1 a 1. Na primeira etapa, Dominik Szoboszlai teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas acertou o travessão. Antes do intervalo, Florian Wirtz recebeu de Curtis Jones na área e acertou o ângulo para abrir o placar aos Reds. No segundo tempo, o Burnley reagiu e, com gol de Marcus Edwards, empatou a partida. Ao fim, o Liverpool pressionou, mas não conseguiu a vitória.

continua após a publicidade

➡️ Quer comprar ingressos da Premier League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickts e garanta já o seu!

Resultados do dia da Premier League

Manchester United 2x0 Manchester City Leeds United 1x0 Fulham Sunderland 2x1 Crystal Palace

Próximos jogos

Sábado (17)

Nottingam Forest x Arsenal

Domingo (18)

Wolves x Newcastle Aston Villa x Everton

Segunda-feira (19)

Brighton x Bournemouth

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.