Botafogo negocia contratação de atacante que atua no futebol inglês

O Botafogo abriu negociação para contratar o atacante paraguaio Enso González. Considerado uma das principais promessas do país, o ponta de 20 anos pertence ao Wolverhampton, da Inglaterra.

Mercado da bola: siga as movimentações em tempo real

Revelado pelo Libertad, Enso González foi negociado para o futebol inglês no segundo semestre de 2023 por seis milhões de euros (R$ 37,45 milhões, na cotação atual). O jogador tem sido utilizado apenas na equipe sub-21 do Wolves, mas tem dois jogos pela equipe principal da seleção do Paraguai

Os valores não foram revelados, mas o modelo de negócio do Botafogo para tentar trazer González é de empréstimo com opção de compra.

Vale lembrar que o Botafogo foi punido pela Fifa com transfer ban e, por ora, está impedido de inscrever novos jogadores por três janelas de transferência. A sanção veio após o clube ser condenado na Corte Arbitral do Esporte (CAS) ao pagamento de US$ 21 milhões (RS 112,75 milhões, na cotação atual) ao Atlanta United ainda por causa da transferência de Thiago Almada, que nem está mais no clube. Assim, um eventual registro de González como reforço do clube só poderá ser feito após o pagamento dos valores devidos ao Atlanta.

Enso González pode chegar, Arthur Cabral pode sair

Enquanto negocia a vinda de Enso González, o Botafogo também recebe propostas por um de seus atacantes: Arthur Cabral. O Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, apresentou proposta para levar o atacante já nesta janela de transferências. Os valores não foram revelados.

Nas últimas semanas, o Torino já havia manifestado interesse em Arthur Cabral. O clube italiano sinalizou com uma proposta que poderia chegar a 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões) pelo atacante de 27 anos, mas não chegou a formalizar proposta.

