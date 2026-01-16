Fluminense mantém Arias no radar e tem vantagem em disputa com o Palmeiras

Desde a saída de Jhon Arias do Fluminense, seu retorno ao Brasil tem sido especulado nas janelas de transferências, com o Palmeiras como o interessado da vez. No entanto, para que o colombiano volte a atuar no futebol brasileiro, a decisão precisará, necessariamente, passar pelo Tricolor.

+ Montenegro explica negociações com Hulk e Savarino, e crava prioridade do Flu no mercado

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (16), no CT Carlos Castilho, Mattheus Montenegro explicou a situação e o interesse do Flu e de outros clubes em Arias. Segundo o mandatário, há uma cláusula contratual que prioriza o clube.

- Sobre o Arias, saiu há menos tempo, temos uma ótima relação com ele e seu repesentante. É uma conversa que acontece com frequência. Soubemos do interese do Palmeiras e de outros clubes. Na verdade, desde sempre ele gera esse interesse em clubes daqui do Brasil, por ser um jogador espetacular. No contrato dele, há uma cláusula de preferência, então se ele voltar, o Fluminense tem que ser notificado para exercer essa preferência e nosso planejamento é exercer ela. Não sabemos ainda os valores, mas temos um planejamento montado para isso - explicou.

De acordo com a apuração da reportagem do Lance!, o Wolverhampton, detentor dos direitos econômicos do atacante, deseja recuperar o investimento realizado. Ao todo, o clube inglês pagou 17 milhões de euros fixos, além de até 5 milhões de euros em valores variáveis, que não seriam atingidos em caso de negociação.

Em uma eventual disputa pela contratação do atleta, a diretoria tricolor aposta nas premiações arrecadadas em 2025 para superar a concorrência. Semifinalista do Mundial, o Fluminense foi o clube brasileiro que mais arrecadou em bonificações esportivas na última temporada, à frente de Palmeiras e Flamengo.

Jhon Arias, alvo de Palmeiras e Fluminense, em ação pela seleção da Colômbia (Foto: Divulgação)

Palmeiras mapeia o mercado e busca atletas "prontos"

O Palmeiras não pretende realizar uma nova reformulação no elenco e aposta em movimentações pontuais nesta janela de transferências. A ideia da diretoria é trazer jogadores prontos, com capacidade de ajudar a equipe no curto prazo e sem necessidade de um período extenso de adaptação.

Entre os nomes mapeados está John Arias. O Palmeiras sondou a situação do atacante, que luta contra o rebaixamento no futebol inglês, e indicou o desejo de contar com o jogador ainda nesta janela. No entanto, nenhuma oferta oficial foi formalizada até o momento.

O clube, como em outras negociações, tem como princípio acertar previamente as bases com todas as partes envolvidas antes de apresentar uma proposta formal. Além de um atacante, o Palmeiras também busca a contratação de um zagueiro e de um volante no mercado de transferências.

