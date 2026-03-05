Lendas do Flamengo enfrentam Seleção Indígena do Brasil e das Américas

O time de ex-jogadores do Flamengo fará um amistoso contra a Seleção Indígena de Futebol do Brasil e das Américas (Sifba). O acordo foi fechado nesta quarta-feira (4), após o influenciador indígena Haru Kuntanawa participar de um treino da equipe Fla Legends na Gávea. A data da partida ainda não foi definida.

O confronto será realizado na sede do clube e terá organização da Futverso e do Museu da Pelada. O time de ex-atletas rubro-negros reúne nomes como Andrade e Dejan Petković. Durante a atividade na Gávea, Kuntanawa comentou o objetivo do encontro entre as equipes.

— O objetivo é ter o futebol como uma ferramenta de proteção dos biomas e promover a paz no cenário mundial — ressalta Kuntanawa.

Kuntanawa é embaixador da Sifba, seleção criada para divulgar a cultura dos povos originários por meio do futebol. A equipe é reconhecida pelo Ministério dos Povos Indígenas e pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, antiga Funai.

A seleção indígena conta com apoio de nomes ligados ao futebol e à música, como Ronaldinho Gaúcho e o DJ Alok, que gravou com o grupo indígena Kariri Xocó a canção "Canto do vento", música associada à equipe.

O treino também marcou a retomada das atividades do Fla Legends. Andrade, que participa da equipe e atua como representante do grupo, comentou o amistoso.

— É uma oportunidade única. Não me lembro de ter ouvido falar em uma equipe master indo disputar uma partida contra uma seleção indígena. Acredito que esse vai ser o primeiro jogo desde que nosso time voltou a jogar.

Haru Kuntanawa em treino com seleção de Lendas do Flamengo na Gávea (Foto: Divulgação)

