Leonardo Jardim traiu o Cruzeiro? Técnico cita Pedro Lourenço em apresentação no Flamengo

Depois de deixar o Cruzeiro no fim da última temporada alegando problemas pessoais, o técnico Leonardo Jardim foi apresentado nesta quinta-feira (5) como novo comandante do Flamengo. Em sua coletiva de apresentação, o treinador respondeu sobre as críticas da torcida celeste de ter supostamente traído o Cabuloso.

– A relação, o carinho e a amizade que eu tenho com as pessoas, nada mudou. 'Ah, você traiu o Cruzeiro'. É só falar com o dono do Cruzeiro, ele é meu amigo, torcedor do clube e o dono. É só os jornalistas perguntarem a ele se eu traí em alguma situação. Sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar a ele. No Brasil todos dão opinião. O carinho é o mesmo, amizade que tenho com pessoas lá dentro. Muitas mandaram mensagens me felicitando por voltar ao Brasil. Quero jogar a 200% – comentou Jardim.

Logo no início de sua apresentação oficial no Flamengo, o treinador ressaltou que foi ingênuo ao falar no passado que no Brasil só treinaria o Cruzeiro.

– Em relação a estas palavras, também foram muito sentidas por mim. Me sentia muito bem em BH, porque acreditava em um projeto a médio e longo prazo, e não só num projeto de um ano – explicou Jardim.

– Se fui emotivo é porque acreditava que o projeto ira ser a longo prazo. Mas também fui ingênuo, uma coisa que não costumo ser. Até sou muito pragmático, mas, às vezes, a emoção nos faz que tenhamos algumas tiradas infelizes – disse.

Leonardo Jardim em entrevista de apresentação no Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Apresentação de Leonardo Jardim

Leonardo Jardim concedeu a primeira entrevista coletiva como técnico do Flamengo nesta quinta-feira (5), durante a apresentação no CT Ninho do Urubu. O português exaltou o clube, o qual classificou como "o maior das Américas", explicou o por que quebrou promessa ao Cruzeiro de não assumir outra equipe no Brasil e revelou conversa com o antecessor Filipe Luís após aceitar o convite do Rubro-Negro.

— Quero agradecer ao Flamengo, ao presidente, ao Boto, por este convite. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas, é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola e saber que vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube. E neste clube, como vocês sabem, os objetivos é ganhar e trazer troféus e apresentar um futebol que agrade os nossos torcedores — iniciou Jardim.

