Elenco se reapresenta após vitória, e Palmeiras atualiza quadro de Vitor Roque e Paulinho

Após vencer o primeiro jogo da final por 1 a 0, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (5), na Academia de Futebol, para dar início aos trabalhos de olho na finalíssima do Paulistão, marcada para domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O clube, aliás, definiu sua logística para a partida.

O atacante Vitor Roque, que iniciou o duelo no banco de reservas em razão de dores por pancadas sofridas na semifinal, ainda se recupera e cumpriu cronograma individualizado na parte interna do CT. Ele, no entanto, deve estar à disposição da comissão técnica para o jogo do final de semana que vale a taça do Estadual.

O também atacante Paulinho, que está em fase final de recuperação de cirurgia realizada em julho do ano passado, treinou no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 10 do Verdão deve retornar aos gramados ainda neste mês.

Os titulares no triunfo na Arena Barueri fizeram trabalhos regenerativos no centro de recovery e neurociência. O restante do elenco foi a campo e, com o acréscimo de Crias da Academia, realizou uma atividade técnica de 11 contra 11 em dimensões reduzidas.

Vitor Roque iniciou partida no banco do Palmeiras

Cerca de uma hora antes de a bola rolar, o Palmeiras informou que Vitor Roque iniciaria no banco em razão de traumas sofridos na classificação sobre o São Paulo. Mesmo com Jhon Arias como opção, Ramón Sosa foi o escolhido pela comissão técnica para ocupar a vaga do camisa 9.

- Vocês viram o último jogo, assim como eu (Vitor Roque deixou a partida com dores). Portanto, a diferença está entre dois ou três dias de recuperação. Já disse isso várias vezes, com tão pouco tempo de recuperação, é sempre difícil. É chover no olhado. Parece desculpa, mas não tem como - explicou Abel Ferreira, sobre a decisão de ter Vitor Roque como reserva.

