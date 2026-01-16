Agente de Lucas Torreira confirma interesse do Atlético-MG no jogador: confira detalhes

O volante Lucas Torreira surge como um novo nome no radar do Atlético. O agente do jogador de 29 anos confirmou que o clube mineiro negocia a transferência do atleta, que atualmente defende o Galatasaray, da Turquia.

O volante Lucas Torreira surge como um novo nome no radar do Atlético. O agente do jogador de 29 anos confirmou que o clube mineiro negocia a transferência do atleta, que atualmente defende o Galatasaray, da Turquia.

continua após a publicidade

Torreira atua como primeiro volante, posição considerada prioritária pelo Atlético nesta janela de transferências e uma das maiores carências do elenco. Experiente e com perfil de marcação forte, o uruguaio se encaixa no tipo de reforço buscado pela diretoria alvinegra.

Pablo Bentancur, empresário do jogador, confirmou o interesse do Atlético e revelou que Torreira está desmotivado no clube turco. Segundo o agente, o atleta deseja mudar de ares e ficar mais próximo de casa, o que pode facilitar o avanço das negociações:

continua após a publicidade

– Lucas está desmotivado, quer estar mais perto de casa. O Atlético está fazendo um esforço muito grande para pagar o mesmo salário que ele recebe no Galatasaray, – comentou Betancur em entrevista ao jornal El Espectador Deportes.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Lucas Torreira atuando pelo Arsenal, da Inglaterra (Foto: AFP)

Quem é Lucas Torreira, alvo do Atlético?

Lucas Torreira é um volante uruguaio de 29 anos, conhecido pela forte marcação, intensidade e disciplina tática. Revelado na base do Santiado Wanders do Uruguai, foi para o Pescara (Itália) com apenas 18 anos, onde se destacou para o futebol. Foi para a Sampdoria onde também se destacou, sendo contratado pelo gigante Arsenal (Inglaterra).

continua após a publicidade

Também passou pelo Atlético de Madrid, com título de La Liga, e pela Fiorentina, até chegar ao Galatasaray, clube pelo qual venceu títulos nacionais na Turquia. Pela seleção uruguaia, Torreira é presença constante com participações em duas Copa do Mundo (2018 e 2022) e duas Copa América (2019 e 2021).