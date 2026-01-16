Entenda a negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá

O Flamengo segue em conversas com o West Ham pela contratação de Lucas Paquetá e tem nesta sexta-feira (16) um dia chave de negociação. Até aqui, as tratativas ainda foram preliminares e dependem da formalização de uma proposta por parte do clube inglês, além do aval do presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista. Este último, no entanto, não deve ser empecilho.

As negociações são conduzidas pelo diretor de futebol rubro-negro, José Boto, em contato direto com dirigentes dos Hammers. Até o momento, o clube carioca recebeu apenas uma sinalização extraoficial de que os ingleses aceitam negociar o atleta. O indicativo inicial é de valores em torno de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões), mas não houve apresentação formal.

A expectativa do Flamengo é que a proposta seja oficializada em uma reunião prevista para esta sexta-feira (16). A partir disso, Boto levará o possível acordo ao presidente Luiz Eduardo Baptista para avaliar a viabilidade financeira e autorizar o avanço das negociações.

Entre clube e jogador, já há um acordo contratual por um vínculo de quatro anos. Paquetá, por sua vez, tem pressionado o West Ham para ser liberado, fator que contribuiu para o avanço das conversas. Como publicado inicialmente pelo jornal The Guardian, os ingleses cogitam liberar o atleta apenas em maio, mas clube carioca tem intenção de contar com o meia de forma imediata.

Alvo do Flamengo, Lucas Paquetá em ação pelo West Ham em amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)

