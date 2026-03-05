Emissora anuncia a transmissão da Série B em 2026 e 2027

A SportyNet, emissora que faz parte do grupo da SportyBet anunciou que irá transmitir a Série B, segunda divisão do futebol brasileiro, durante os anos de 2026 e 2027. A parceria comercial prevê que, por ano, a empresa deve apresentar ao menos 76 partidas da competição.

O objetivo do grupo é apresentar mais acessibilidades para os fãs do futebol, que poderão acompanhar diversos jogos de graça, no Youtube. A edição do torneio possui início previsto para o dia 20 de março. Henrique Marques, Diretor de Media Rights da SportyNet, ressaltou a importância de poder realizar as transmissões da competição.

- A Série B é uma das competições mais intensas e representativas do futebol brasileiro, com clubes tradicionais e torcidas apaixonadas espalhadas por todo o país. Para a SportyNet, garantir esses direitos por duas temporadas é um passo importante para nos tornar uma das referências para quem acompanha futebol no Brasil. Queremos estar cada vez mais próximos das torcidas e oferecer uma cobertura consistente, acessível e de alta qualidade para os fãs do esporte - afirmou o Diretor.

A negociação dos direitos foi realizada junto à FFU (Futebol Forte União), entidade que representa 18 dos 20 clubes participantes da Série B.

SportyNet fecha acordo para transmitir a Série B do Brasileirão (Foto: Divulgação/SportyNet)

Novo formato da Série B

A edição de 2026 do Campeonato Brasileiro da Série B terá como novidade o retorno do sistema de playoffs, ausente há 24 anos. A disputa contará com 20 clubes, que se enfrentarão em turno e returno na fase inicial, seguindo o modelo de pontos corridos. Os dois primeiros colocados ao fim dessa etapa conquistarão o acesso direto ao Brasileirão. Já as duas vagas restantes serão definidas em mata-matas entre os times que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação: o 3º enfrentará o 6º, enquanto o 4º duelará com o 5º, em confrontos de ida e volta.