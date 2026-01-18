Time de Jhon Arias deixa crise para trás e atinge sequência invicta

O Wolverhampton deu mais um sinal de reação na temporada ao empatar sem gols com o Newcastle, neste domingo (18), no Molineux Stadium. O resultado ampliou a sequência invicta dos Wolves para quatro jogos na Premier League e cinco partidas sem derrota considerando todas as competições, marca relevante para uma equipe que passou boa parte do campeonato afundada em crise e sem vitórias.

Mesmo sem sair da lanterna, o Wolverhampton mostrou novamente organização defensiva e competitividade, dificultando a vida de um adversário que brigava por aproximação do G-4. O empate foi valorizado pela torcida, que reconheceu a mudança de postura da equipe sob o comando de Rob Edwards.

Como foi o jogo entre Newcastle e Wolves?

O duelo foi marcado por escassez de chances claras. O Newcastle teve maior posse de bola – cerca de 66% –, mas encontrou enorme dificuldade para transformar o domínio territorial em oportunidades reais. A equipe visitante só conseguiu finalizar no alvo pela primeira vez aos 85 minutos, evidenciando os problemas ofensivos apresentados ao longo de toda a partida.

No primeiro tempo, o Wolves apostou em linhas compactas e em saídas rápidas, enquanto os Magpies rodavam a bola sem criatividade. Houve uma disputa na pequena área em que Joelinton quase marcou de cabeça, mas a defesa afastou. Já na segunda etapa, Trippier acertou a rede pelo lado de fora em cobrança de falta, e Bruno Guimarães desperdiçou a principal chance ao finalizar para fora nos minutos finais.

Jhon Arias comemorando gol com Larsen, pelo Wolves (Foto: Divulgação/Wolverhampton)

Do lado dos Wolves, o jovem Mateus Mané chamou atenção ao finalizar com perigo contra Nick Pope, enquanto José Sá foi decisivo ao segurar o empate com defesas importantes nos minutos finais. A entrada de Larsen no segundo tempo deu mais presença ofensiva ao Wolves, mas o placar permaneceu inalterado.

Jhon Arias, André e João Gomes garantem boas atuações

A sequência positiva do Wolverhampton passa diretamente pelo desempenho de personagens bem conhecidos no Brasil. Jhon Arias, que vem sendo observado por clubes do futebol brasileiro, começa a reencontrar confiança. Nos últimos cinco jogos da equipe, em todas as competições, o atacante participou diretamente de três gols, com dois tentos e uma assistência, embora ainda sofra com certa irregularidade. Contra o Newcastle, iniciou no banco de reservas.

No meio-campo, João Gomes e André seguem como opções frequentes da equipe e também fazem parte do momento de recuperação do Wolverhampton. A dupla esteve à disposição ao longo da sequência invicta e mantém presença constante no setor, em um time que voltou a mostrar maior organização nas últimas partidas. Porém, mesmo com a sequência positiva, o Wolverhampton segue na lanterna da Premier League. A equipe soma oito pontos e está a 14 de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

