Reforço do Corinthians, Lingard vai a campo, mas treina à parte do elenco

O Corinthians realizou mais uma atividade na manhã desta quinta-feira (05), no CT Joaquim Grava, de olho na sequência da temporada. O meia-atacante Jesse Lingard, reforço da equipe para temporada, também trabalhou no gramado, mas sem a companhia do restante do elenco.

O dia do Timão começou com um trabalho de força na academia. Após o aquecimento no gramado, o elenco foi dividido em dois grupos para a realização de um exercício tático setorial.

Na sequência, a comissão técnica aplicou uma atividade de ataque contra defesa. Um jogo de dez contra dez, com foco em infiltrações, também foi realizado. Por fim, o grupo fez um complemento de finalizações.

Jesse Lingard teve o primeiro contato com a bola como jogador do Corinthians, diferente do que aconteceu na quarta-feira (04), quando realizou apenas atividades na parte interna do CT.

O jogador desembarcou no Brasil no domingo (1º), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, passou por exames médicos e já tem o anúncio preparado pelo departamento de marketing do clube. A ideia é que o inglês utilize a camisa de número 77.

A diretoria aguarda o desenrolar dos trâmites burocráticos para que o jogador seja oficializado como reforço da equipe.

Lingard aguarda oficialização no Corinthians (Foto: Paul Ellis / AFP)

Sequência do Corinthians

O elenco do Timão volta a treinar na manhã desta quinta-feira (5) no CT Dr. Joaquim Grava. Ao longo do mês, a equipe terá pela frente Coritiba, no dia 11, na Neo Química Arena; o Santos, no dia 15, na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena.

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O Alvinegro estreou com derrota por 2 a 1 para o Bahia, conquistou vitórias sobre Red Bull Bragantino (2 a 0) e Athletico-PR (1 a 0) e empatou com o Cruzeiro em 1 a 1.

Calendário

Corinthians x Coritiba – Quarta-feira, 11/03, às 21h30

– Quarta-feira, 11/03, às 21h30 Santos x Corinthians – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x Corinthians – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 Corinthians x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

