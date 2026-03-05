Nova SAF anuncia influenciador, ex-Vasco e Seleção Brasileira como jogadores

O Feira Futebol Clube, time de estilo SAF que foi fundado em 2026, anunciou seu primeiro reforço na última semana. O atacante ex-Internacional, Fortaleza e Seleção Brasileira, Thiago Galhardo, foi a primeira contratação da história do time. Agora, o clube anunciou o influenciador digital "Lucaneta" como reforço para a temporada.

O projeto do Feira FC, comandado pelo influenciador Neto Lima e o empresário Marcus Reis, é uma Sociedade Anônima do Futebol, que passará a disputar a Série B do Campeonato Baiano, em maio. O clube tem sede no famoso município de Feira de Santana, na Bahia.

Luis Henrique Blanco, também conhecido como "Lucaneta" na internet, é um influenciador de futebol que soma mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais. Além de comentar com humor e leveza sobre o esporte, o influencer também ficou muito popular por jogar bem, além de disputar campeonatos como a "Super Copa Desimpedidos", marcar presença na Kings League e mais.

Aos 32 anos, essa será a primeira oportunidade que Luis receberá de jogar como profissional, na segunda divisão do futebol baiano. Os comandantes da jovem equipe já disseram que o objetivo é alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro em menos de dez anos.

Lucaneta e Thiago Galhardo são anunciados como reforços do Feira Futebol Clube, nova SAF do futebol brasileiro (Foto: Reprodução/FeiraFC)

No momento, o clube conta com mais de 70 mil torcedores no Instagram e já tem outros nomes do elenco anunciados. No entanto, a data de estreia da equipe ainda não está marcada.