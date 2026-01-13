Palmeiras monitora Igor Júlio como opção para a defesa

O Palmeiras demonstrou interesse em contratar o zagueiro Igor Júlio e entrou em contato com representantes do jogador nos últimos dias para entender a situação dele neste momento da temporada.

Segundo apuração da reportagem do Lance!, o interesse no atleta existe desde janelas anteriores, mas, até agora, nenhuma proposta oficial foi apresentada.

Igor Júlio, de 27 anos, pertence ao Brighton, da Premier League, mas atualmente está emprestado ao West Ham. Para liberar o zagueiro, a equipe inglesa pede entre 7 e 8 milhões de euros, cerca de R$ 44 a R$ 50 milhões na cotação atual.

O fato de o zagueiro não poder se transferir para outra equipe do futebol europeu é um dos pontos favoráveis nas negociações.

Isso ocorre porque Igor Júlio já atuou por Brighton e West Ham na temporada 2025/26 e, segundo o regulamento da Fifa, só pode defender um terceiro clube se ele pertencer a uma associação com calendário inverso ao do futebol europeu — como é o caso do Palmeiras. Assim, a diretoria alviverde não precisaria concorrer com clubes das principais ligas.

Igor Júlio prefere permanecer na Europa, mas não descarta um retorno ao Brasil para ter mais tempo de jogo. Desde que chegou por empréstimo ao West Ham, disputou apenas quatro partidas oficiais.

Igor Júlio, que está no radar do Palmeiras, em partida pelo Brighton (Foto: Reprodução)

Saída de Micael do Palmeiras

Nos últimos dias, o Palmeiras acertou o empréstimo de Micael ao Inter Miami, clube de Lionel Messi. O contrato é válido até dezembro de 2025 e prevê opção de compra ao final do vínculo.

Com isso, Abel Ferreira conta com apenas quatro zagueiros no elenco profissional: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti. Igor Júlio é canhoto, tem 27 anos e acumula passagens pelo futebol austríaco e italiano antes de desembarcar na Inglaterra.

Conforme adiantado pela reportagem, após a saída de Micael, o Palmeiras tem como prioridade a contratação de um zagueiro nesta janela de transferências. O clube já havia sondado Nino, ex-Fluminense, atualmente no Zenit, da Rússia.