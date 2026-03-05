menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Ferj define equipe de arbitragem do Fla-Flu pela final do Carioca

Decisão será neste domingo (8), às 18h, no Maracanã

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/03/2026
14:41
Bruno Arleu apita a final do Carioca, entre Fluminense e Flamengo (Foto: Marlon Costa/AGIF/Gazeta Press)
imagem cameraBruno Arleu apita a final do Carioca, entre Fluminense e Flamengo (Foto: Marlon Costa/AGIF/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu nesta quinta-feira (5) a equipe de arbitragem da final do Carioca, entre Fluminense e Flamengo. O jogo será neste domingo (8), às 18h, no Maracanã.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Hegemonia Fla-Flu: dupla decide o Carioca pela sexta vez nos últimos sete anos

O juiz da decisão será Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto. O VAR será comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga. O quarto árbitro e substituto eventual de Arleu é João Ennio Sobral.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

continua após a publicidade
Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)
Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)

Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca

Com a melhor campanha da Taça Guanabara, o Fluminense eliminou o Bangu nas quartas de final, vencendo o jogo único por 3 a 1. Na semi, em dois jogos, despachou o Vasco com uma vitória por 1 a 0 e um empate em 1 a 1.

Já o Flamengo, que correu risco de não se classificar para o mata-mata, venceu o Botafogo por 2 a 1 nas quartas de final. Na semi, goleou o Madureira num agregado de 11 a 0 e avançou à decisão.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na final do Carioca entre Flamengo e Fluminense!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias