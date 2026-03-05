Ferj define equipe de arbitragem do Fla-Flu pela final do Carioca
Decisão será neste domingo (8), às 18h, no Maracanã
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu nesta quinta-feira (5) a equipe de arbitragem da final do Carioca, entre Fluminense e Flamengo. O jogo será neste domingo (8), às 18h, no Maracanã.
Hegemonia Fla-Flu: dupla decide o Carioca pela sexta vez nos últimos sete anos
O juiz da decisão será Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto. O VAR será comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga. O quarto árbitro e substituto eventual de Arleu é João Ennio Sobral.
Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca
Com a melhor campanha da Taça Guanabara, o Fluminense eliminou o Bangu nas quartas de final, vencendo o jogo único por 3 a 1. Na semi, em dois jogos, despachou o Vasco com uma vitória por 1 a 0 e um empate em 1 a 1.
Já o Flamengo, que correu risco de não se classificar para o mata-mata, venceu o Botafogo por 2 a 1 nas quartas de final. Na semi, goleou o Madureira num agregado de 11 a 0 e avançou à decisão.
