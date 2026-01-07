Ex-Botafogo entra na lista de negociáveis de gigante europeu, aponta jornal
Argentino de 24 anos está no clube espanhol desde julho de 2025; são 16 jogos no período
Após passagens na Argentina e nos Estados Unidos, Thiago Almada encantou o futebol brasileiro em 2024 com sua trajetória relâmpago pelo Botafogo, desempenho que o credenciou como um dos jogadores mais talentosos do futebol sul-americano naquele ano. Seu futuro foi inicialmente associado ao Lyon e, posteriormente, ao Atlético de Madrid, clube no qual disputa sua primeira temporada aos 24 anos. Contudo, a permanência pode ser encerrada com apenas seis meses de casa, segundo o informação da rádio espanhola "Cadena Ser".
O veículo aponta que a movimentação decorre da pouca utilização de Almada, o que indica a possibilidade de o técnico Diego Simeone colocá-lo no mercado. Na primeira metade da temporada 2025/26, o meia participou de 15 dos 26 jogos do Atlético de Madrid, com apenas seis partidas como titular, acumulando 571 minutos em campo, além de dois gols e uma assistência. Para contratar o argentino, o clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) ao Botafogo, detentor dos direitos econômicos do atleta, em julho de 2025.
Na análise publicada pela imprensa, o plantel colchonero aparece repleto de opções para as posições ocupadas pelo argentino, principalmente como meia-atacante e ponta esquerda, funções que ele também desempenhava no Botafogo, dividindo o setor com Jefferson Savarino. A condição de negociável do jogador foi destacada pelo jornalista Pedro Fullana, que ainda apontou os atletas que atualmente estariam à frente de Almada na hierarquia definida por Simeone dentro do elenco: Giacomo Raspadori, Álex Baena e Nico González, além dos volantes Pablo Barrios e Conor Gallagher.
A reportagem conclui ressaltando que Almada entrou no radar de clubes da Premier League, embora nenhuma proposta tenha sido formalizada até o momento. A janela de transferências de inverno nas cinco grandes ligas europeias permanece aberta até 2 de fevereiro.
