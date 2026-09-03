O Flamengo, finalmente, igualou o Palmeiras em número de jogos no Brasileirão. Nesta quarta-feira (2), venceu o Mirassol por 2 a 0, em partida atrasada da quarta rodada da competição. O triunfo no Maracanã, com gols de Carrascal e Paquetá, diminuiu a diferença entre rubro-negros e alviverdes para apenas um ponto. Dependendo apenas de si para conquistar o título, o time carioca cola no rival e, com o pé no acelerador, promete uma disputa acirrada pela taça.

A vitória em casa fez com que a equipe de Leonardo Jardim colasse no retrovisor palmeirense. Na reta final da partida, a torcida do Flamengo embalou a tradicional música "Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Mengo, seremos campeões", seguida por xingamentos ao time paulista. Após o jogo, Jorginho, um dos líderes do elenco, explicou como os jogadores recebem esse apoio na busca pela conquista.

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— A gente recebe (a música) como, obviamente, motivação. Sentir esse apoio da torcida é realmente importante, quer dizer que todo mundo está olhando na mesma direção. É muito gratificante e importante para todos nós. Então é, com certeza, todos nós, por um único objetivo.

Na cola do líder Palmeiras, com um ponto de diferença, torcida do Flamengo canta no Maracanã.



"Da-lhe, da-lhe, da-lhe Mengo, seremos campeões".@lance_flamengo pic.twitter.com/wr8QsJSoEZ — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) September 3, 2026

Flamengo faz correção de rota antes de sequência pesada

Uma das grandes reclamações dos torcedores nos últimos jogos, apesar das vitórias, era a queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo. A equipe fazia uma grande etapa inicial, mas não conseguia transformar o domínio em uma vantagem confortável e diminuía o ritmo após o intervalo, dando margem para o adversário crescer. Isso, entretanto, não aconteceu diante do Mirassol.

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Jogadores do Flamengo contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo conseguiu marcar duas vezes ainda no primeiro tempo e encaminhou a vitória no Maracanã. Na etapa final, o ritmo realmente diminuiu, mas não a ponto de permitir que o adversário ameaçasse o resultado. A equipe controlou melhor a partida e não repetiu a queda de intensidade que vinha incomodando tanto os torcedores quanto o próprio Leonardo Jardim.

É uma correção importante justamente neste momento da temporada. O Flamengo mostrou capacidade de resolver a partida cedo e administrar o resultado sem transformar os minutos finais em um cenário de pressão.

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Flamengo terá decisão contra o Palmeiras pelo Brasileirão

Com apenas um ponto de diferença para o Palmeiras e o mesmo número de jogos, o Flamengo depende apenas de si para conquistar o Brasileirão. E terá uma oportunidade direta de mudar ainda mais o cenário da disputa.

Após perder por 3 a 0 no primeiro turno, o Rubro-Negro enfrentará o Palmeiras no returno, no dia 21 de novembro, em São Paulo. O confronto, portanto, pode assumir peso ainda maior na reta final da competição, especialmente se a diferença entre os dois continuar apertada.

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Sequência difícil coloca Flamengo à prova

O próximo compromisso do Flamengo será no domingo, em Belém, contra o Remo, em uma partida que já exige uma logística pesada. Depois, o time seguirá diretamente para Quito, no Equador, sem retornar ao Rio de Janeiro, para enfrentar o Independiente del Valle pela Libertadores.

Entre os dois confrontos com os equatorianos, o Rubro-Negro ainda receberá o Corinthians no Maracanã. Na sequência, terá pela frente RB Bragantino, Santos e Fluminense.

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Ou seja, o Flamengo conseguiu fazer uma importante correção de rota antes de entrar em uma sequência que exigirá não apenas qualidade, mas também regularidade, concentração e capacidade de administrar o desgaste.

A distância para o Palmeiras caiu para um ponto. O calendário, porém, vai apertar. E é justamente nesse cenário que o Flamengo precisará provar se a reação no Brasileirão representa apenas uma aproximação ou o início de uma arrancada definitiva pelo título.

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