Curopos exalta campanha do Vasco no Brasileiro sub-20: 'A página da Copinha está virada'
Cruz-Maltino chegou à final da competição pela primeira vez
A classificação do Vasco para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20, após eliminar o Santos nos pênaltis em São Januário, foi celebrada como um marco histórico pelo técnico Matheus Curopos. Depois de vencer por 2 a 0 no tempo normal, com dois gols de Andrey Fernandes, o Cruz-Maltino igualou o placar agregado e garantiu a vaga inédita na decisão da competição nas penalidades.
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Em entrevista ao Lance! após a partida, o treinador destacou o merecimento da equipe e do trabalho desenvolvido nas categorias de base do clube. Segundo ele, o desempenho diante do Santos foi resultado da execução do plano de jogo preparado ao longo da semana.
- Estou muito feliz com a nossa classificação. A palavra é merecimento. Merecimento pelo que esses meninos vêm fazendo, pelo que o clube vem fazendo e pelo trabalho da base. Sabíamos que seria um grande jogo contra uma grande equipe, mas também conhecíamos a nossa força em São Januário. Conseguimos colocar em prática tudo o que treinamos. O segundo gol traduz muito bem a forma como essa equipe joga e o futebol que preza. Conseguimos uma vaga inédita na história do Vasco. O clube nunca havia chegado à final do Campeonato Brasileiro Sub-20 - afirmou.
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O treinador também aproveitou para responder às críticas recebidas após a eliminação precoce na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Curopos ressaltou que a campanha no Brasileiro confirma a consistência do trabalho realizado no Vasco e afirmou que o episódio já ficou para trás.
- Esse assunto já foi falado e, para mim, está encerrado. Estou no Vasco há um ano e dez meses e, se você olhar os números do nosso trabalho, eles são excepcionais. Chegamos a todas as finais dos estaduais que disputamos no Sub-20, conquistamos a Copa Rio, a Taça Guanabara e fizemos uma grande campanha na Copinha de 2025. Aceito críticas quando as coisas não acontecem, mas não dá para generalizar um trabalho por causa de um campeonato em que os resultados não vieram. Agora temos que valorizar o momento. O Vasco, fundado em 1898, nunca havia chegado à final do Brasileiro Sub-20. É isso que precisa ser destacado. A página da Copinha está virada.
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Agora, o adversário na decisão será o Palmeiras. O primeiro jogo será disputado em São Januário, enquanto a partida de volta acontecerá em São Paulo. Apesar da expectativa pelo título inédito, Curopos reforçou que o principal objetivo da base continua sendo preparar atletas para a equipe principal.
- Vai ser uma grande final. O Palmeiras tem uma excelente equipe e um grande treinador. Vamos trabalhar muito para conquistar esse título inédito para a nossa base. Mas sempre reforço que o principal objetivo da base é formar jogadores para o profissional. E isso está acontecendo. Os meninos estão recebendo minutos, jogando bem e representando o Vasco da melhor forma.
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O comandante também falou sobre a possibilidade de contar com o meia Ramon Rique na decisão. O jogador vem sendo utilizado pelo técnico Pedro Emanuel no elenco profissional, mas pode reforçar o Sub-20 na final.
- O Ramon é um grande jogador da nossa base, um menino muito talentoso. Caso ele volte para o Sub-20, isso vai depender muito da estratégia para a final contra o Palmeiras. Mas fico feliz por ele estar recebendo oportunidades no profissional. Como nosso trabalho é formar atletas, espero que ele siga ajudando a equipe principal. Se descer para jogar conosco, claro que será um grande reforço.
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