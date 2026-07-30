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Nos pênaltis, Vasco elimina o Santos e vai à final do Brasileiro Sub-20

Cruz-Maltino devolve o placar da ida e garante a vaga na decisão com defesa de Philippe Gabriel

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 20:52
Atualizado há 2 minutos
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Andrey Fernandes comemora gol marcado na partida entre Vasco e Santos pelo Brasileirão sub-20
Andrey Fernandes comemora gol marcado na partida entre Vasco e Santos pelo Brasileirão sub-20 (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

O Vasco está na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na noite desta quinta-feira (30), em São Januário, o Cruz-Maltino venceu o Santos por 2 a 0 no tempo normal, repetindo o placar sofrido na partida de ida, na Vila Belmiro, e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, a equipe carioca foi perfeita e contou com uma defesa de Philippe Gabriel na última batida do Peixe para confirmar a classificação.

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Como foi Vasco x Santos?

Vasco domina o primeiro tempo e iguala o confronto

Precisando reverter a desvantagem construída pelo Santos na ida, o Vasco começou a partida em ritmo intenso e foi superior durante toda a primeira etapa. A equipe comandou as ações ofensivas, pressionou o adversário e conseguiu transformar o domínio em gols.

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O destaque foi o atacante Andrey Fernandes, autor dos dois gols que devolveram o placar de 2 a 0 sofrido na Vila Belmiro. Outro nome importante foi o lateral-esquerdo Avellar, muito participativo no apoio ao ataque e uma das principais válvulas ofensivas do Cruz-Maltino durante os primeiros 45 minutos.

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Tensão no segundo tempo e decisão nas penalidades

Na etapa final, o cenário mudou. O jogo ficou mais equilibrado e marcado pela tensão da classificação. O Vasco manteve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras, enquanto o Santos apostou nos contra-ataques para tentar definir a vaga. Sem alterações no placar até o apito final, a semifinal foi decidida nos pênaltis.

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Nas cobranças, as nove primeiras batidas foram convertidas pelas duas equipes. Na última cobrança santista, porém, o goleiro Philippe Gabriel brilhou. O camisa 1 cruz-maltino defendeu a finalização do Santos e garantiu a vitória do Vasco nas penalidades, selando a classificação para a decisão do Brasileiro Sub-20.

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Confira as cobranças de pênaltis de Vasco x Santos

Agora, o Vasco enfrentará o Palmeiras na grande decisão da competição. O time paulista eliminou o RB Bragantino na outra semifinal após vencer o jogo de volta por 2 a 0.

Jogadores do Vasco comemoram classificação para a final do Brasileirão sub-20
Jogadores do Vasco comemoram classificação para a final do Brasileirão sub-20 (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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