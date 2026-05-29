O diretor Luis Ara revelou que o maior desafio durante a produção do documentário "Ronaldinho Gaúcho", lançado pela Netflix em abril, foi conquistar a confiança do ex-jogador para as gravações. O cineasta participou de um painel no evento Rio 2C, realizado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, onde compartilhou bastidores da série documental sobre a trajetória do ídolo brasileiro.

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Segundo Ara, a primeira conversa com Ronaldinho já deixou claro que o ex-atleta não se sentia totalmente confortável diante das câmeras.

— O maior desafio na produção da série foi criar confiança com ele. No primeiro contato que tivemos, ele já me alertou que falava pouco: "desde pequeno eu aprendi que, se falo muito, erro muito; se falo pouco, erro pouco" — contou o diretor, em tom descontraído.

Luis Ara também explicou que, ao longo das gravações, percebeu que a personalidade tímida de Ronaldinho contrastava com a desenvoltura que demonstrava dentro de campo.

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— Depois, com o tempo, conseguimos ter mais conversas fora da câmera e deu para compreender que ele era um cara muito tímido. Que se sente muito à vontade em campo, mas não tanto diante das câmeras. Assim, fui criando estratégias para que ele sentisse confiança em nós e ficasse mais livre para falar — afirmou.

A minissérie Ronaldinho Gaúcho, de três episódios, mergulha na trajetória de um dos maiores jogadores de todos os tempos, com acesso exclusivo, materiais inéditos, bastidores e depoimentos de figuras icônicas do esporte, como Lionel Messi, Neymar, Felipão, Puyol e Galvão Bueno.

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Mais sobre a minissérie "Ronaldinho Gaúcho"

Ronaldinho Gaúcho é uma série documental que conta a história de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Com acesso exclusivo à sua vida íntima no presente e a materiais de arquivo nunca antes vistos, conheceremos a estrela por trás do jogador.

Nesta série, relembramos suas vitórias e derrotas ao longo da vida. Trata-se da trajetória de um dos últimos embaixadores do "jogo bonito" no Brasil, um dos maiores ídolos de todos os tempos. A história de como esse garotinho porto-alegrense não apenas conquistou o mundo, mas se tornou um dos jogadores mais premiados do mundo.