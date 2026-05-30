Zagallo em série do Tri, Bruno Mazzeo analisa fase da Seleção: 'Desconexão'

A Netflix anunciou o lançamento de uma minissérie do título brasileiro da Copa do Mundo de 1970. O Lance! foi convidado para uma coletiva de imprensa, que marcou o lançamento do conteúdo digital, onde Bruno Mazzeo, intérprete de Zagallo na minissérie, apontou uma certa desconexão da Seleção atual com o torcedor brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O projeto da plataforma de streaming busca conectar o público aos bastidores da terceira conquista mundial brasileira, de maneira que evidencie a considerada 'melhor Seleção de todos os tempos', mostrando histórias inéditas e momentos durante o jogo.

Bruno Mazzeo representou a história de Zagallo na nova minissérie (Foto: Gabriel Britto/Lance!)

Bruno Mazzeo sobre Seleção Brasileira

Questionado pelo Lance!, Bruno Mazzeo respondeu como foi a sensação de interpretar o renomado Zagallo e quais os desafios enfrentados durante a produção do conteúdo, indicando grande dedicação e emoção ao representar o ex-atleta:

continua após a publicidade

- O desafio é que a gente conhece o Zagallo como consagrado, quatro Copas do Mundo, já é um cara que ganhou tudo sem ter que provar nada pra ninguém. Na série, é um Zagallo com dois anos de carreira apenas, então o mais legal foi puxar como seria esse Zagallo ainda começando a vida, ainda sem a certeza do futuro - revelou o ator.

➡️México cria campanha para eliminar gritos homofóbicos durante Copa do Mundo

Posteriormente, o ator apontou uma desconexão da Seleção atual com o torcedor brasileiro, indicando o futebol europeu como um dos fatores para esse acontecimento:

continua após a publicidade

- O futebol continua movendo multidões, mas sinto uma certa desconexão com a Seleção Brasileira, muito porque começou a ter com os jogadores. Existem atletas que, aqui no Brasil, a gente nem conhece. Tivemos uma Seleção que nunca ouvi falar de ninguém. Antigamente, eu via o Zico do Flamengo, Sócrates do Corinthians, Falcão do Internacional. Acho que isso fazia com que a gente fosse mais conectado. Mas, quando chega Copa do Mundo, não tem jeito - afirmou Bruno.

Brasil 70: A Saga do Tri

A minissérie "Brasil 70: A Saga do Tri" é dividida em cinco episódios de 45 minutos, com direção de Pedro e Paulo Morelli e produção da O2 Filmes.

A história começa logo após o vexame da eliminação precoce do Brasil na Copa de 1966, na Inglaterra. A partir dali, a CBD (Confederação Brasileira de Desportos) entra em pânico, sabendo que precisa reconstruir o prestígio do futebol nacional. Para resolver o caos técnico, entra em cena o jornalista e militante político João Saldanha, interpretado por Rodrigo Santoro. Saldanha monta o esquadrão conhecido como "As Feras do Saldanha", mas sua postura contestadora e sua recusa em aceitar interferências do regime geram uma crise interna insustentável, culminando na sua demissão às vésperas do Mundial.

Faltando dois meses para a estreia no México, o problema cai no colo de Zagallo, interpretado por Bruno Mazzeo. O novo técnico assume a missão de reorganizar taticamente o time e, acalmar um vestiário rachado e assustado. Paralelamente, acompanhamos o drama de Pelé, interpretado pelo estreante Lucas Agrícola. A série foca nas pressões psicológicas sofridas pelo Rei, que chegou a cogitar não jogar aquela Copa por traumas de lesões passadas e pelo medo de falhar diante de uma nação inteira que usava o futebol como anestesia política.