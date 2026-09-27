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Neymar e mais: veja jogadores que foram ao Maracanã para partida da NFL

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens protagonizam o NFL Rio Game

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 18:47
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Neymar ao lado de Pedro Sampaio e Ricky Martin, que farão show no intervalo do NFL Rio Game
Neymar ao lado de Pedro Sampaio e Ricky Martin, que farão show no intervalo do NFL Rio Game (Foto: Reprodução)

A NFL Rio Game lotou o Maracanã para o jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, neste domingo (27). Dentre os mais de 65 mil torcedores, marcaram presença jogadores relevantes do futebol brasileiro, como o craque Neymar. "Em casa", atletas dos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro também acompanharam o grande evento no maior palco esportivo do mundo.

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A lista de atletas é encabeçada pelo astro do Santos, que chegou acompanhado da esposa Bruna Biancardi. De fora do Rio, Arthur, companheiro de Neymar no Santos, e o goleiro Everson, do Atlético-MG, visitaram a Cidade Maravilhosa em meio à Data Fifa e foram ao Maracanã.

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Do futebol carioca, Alex Telles, capitão do Botafogo, foi ao jogo com a camisa que ganhou de presente do defensive end Calais Campbell, do Baltimore Ravens, às vésperas do confronto no Maracanã.

Outros nomes marcaram presença, como Saúl, Emerson Royal, Jorginho e Léo Ortiz, do Flamengo; Renê, Guga e Fábio, do Fluminense; e Tchê Tchê, do Vasco.

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Alex Telles, do Botafogo, foi assistir ao jogo da NFL no Maracanã
Alex Telles, do Botafogo, foi assistir ao jogo da NFL no Maracanã (Foto: Reprodução)

NFL no Rio de Janeiro

A semana da partida no Maracanã movimentou a cidade e mexeu com cronogramas de dois clubes. O Botafogo cedeu toda a área do CT Lonier para o Baltimore Ravens, que treinou de quinta a sábado, enquanto o Dallas Cowboys fez suas atividades no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo.

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